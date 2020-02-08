ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на понад 1 млн гривень

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 10:12
Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на понад 1 млн гривень
Іллюстративне фото (pixabay.com)

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років

В Одесі оголосили про підозру чоловіку, який за допомогою схеми вивів з банку більш ніж один мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що чоловік зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку.

"Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив "повернення товару", - йдеться у повідомленні.

Поки банк проводив повернення транзакції фігурант з кількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, 3 січня кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Крім того, кіберполіція встановила всіх учасників злочинного угруповання, яке цілеспрямовано здійснювало атаки на приватні організації та конкретних осіб для незаконного отримання доступу до їхніх віддалених серверів, а потім продавало ці доступи.

Кіберполіція викрила масштабну шахрайську схему фінансових аукціонів У Харкові викрили групу хакерів, які зламали 20 тисяч серверів по всьому світу
Новини України Киберполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся