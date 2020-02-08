Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на понад 1 млн гривень

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Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років

В Одесі оголосили про підозру чоловіку, який за допомогою схеми вивів з банку більш ніж один мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що чоловік зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку.

"Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив "повернення товару", - йдеться у повідомленні.

Поки банк проводив повернення транзакції фігурант з кількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, 3 січня кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Крім того, кіберполіція встановила всіх учасників злочинного угруповання, яке цілеспрямовано здійснювало атаки на приватні організації та конкретних осіб для незаконного отримання доступу до їхніх віддалених серверів, а потім продавало ці доступи.