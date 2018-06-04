Мужчине уже объявлено о подозрении

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разоблачил мужчину, который заставлял детей создавать порнографические изображения в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Національної полиции.

"Киберполиция разоблачила мужчину, который заставлял детей создавать порнографические изображения в соцсетях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, входя в доверие к несовершеннолетним, злоумышленник принуждал их к созданию собственных фото и видео порнографического характера, после чего шантажировал опубликованием этих фото. Мужчине уже объявлено о подозрении.

Так, работники Слободского управления Департамента киберполиции разоблачили в противоправных действиях 22-летнего жителя Харьковской области. Молодой человек, используя всемирную сеть Интернет, занимался созданием продукции порнографического характера с участием детей.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части четвертой ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Как установили оперативники киберполиции, используя анонимные серверы и меры конспирации, мужчина зарегистрировался в социальных сетях, в частности - и в запрещенных к использованию на территории Украины. На этих ресурсах он знакомился с несовершеннолетними лицами и входил к ним в доверие. После этого мужчина под вымышленным предлогом заставлял детей к созданию изображений порнографического характера с их участием. Полученную фото - и видеопродукцию злоумышленник использовал для собственных нужд и для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе.

Во время проведения досудебного расследования специалисты из технического подразделения Департамента киберполиции установили реальный IP-адрес, с которого злоумышленник осуществлял выход в сеть Интернет. В дальнейшем было установлено и местонахождение злоумышленника.

Совместно со следователями полиции Харьковщины сотрудники киберполиции провели санкционированный обыск по месту проживания злоумышленника. По результатам процессуальных мероприятий правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой подозреваемый осуществлял свою противоправную деятельность. Экспертиза подтвердила, что на изъятом оборудовании присутствует порнографическая продукция, изготовленная при участии детей.

В настоящее время злоумышленнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент киберполиции Национальной полиции Украины проверял социальные сети и интернет в целом по поводу призывов к использованию газовых баллончиков в школах.