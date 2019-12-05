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Интернет-провайдера разоблачили на незаконной ретрансляции украинских телеканалов

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 21:37
Интернет-провайдера разоблачили на незаконной ретрансляции украинских телеканалов
Фото: кіберполіція (turchynov.com)

Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял более миллиона гривен

Киберполиция разоблачила интернет-провайдера в незаконной ретрансляции украинских телеканалов, где количество зарегистрированных пользователей незаконного канала по предварительным оценкам насчитывало около 15 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что ежемесячный незаконный доход местной компании оценивался в более чем миллион гривен.

"Представители местного интернет-провайдера без заключения соответствующего договора, предоставляют своим клиентам доступ к просмотру центральных украинских телеканалов. Тем самым, нарушая авторские права этих каналов вещания. Также в списке был ряд российских телеканалов, ретрансляция которых на территории Украины ограничен", - сообщают правоохранители.

Фото: разоблачение незаконной ретрансляции украинских телеканалов (npu.gov.ua)

Также ежемесячно услуги предоставления интернет связи и ретрансляции телеканалов оценивались в 155 гривен с одного абонента.

Следственные действия проводятся в рамках ранее начатого уголовного производства, квалифицированного по ст. 176 и ст.361 УК Украины. Незаконную деятельность провайдера в настоящее время прекращено. Санкция предусматривает до 6 лет заключения.

Напомним, в ноябре украинские спецслужбы заблокировали 11 кибератак сайтов Офиса президента Украины (АП) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщало РБК-Украина, СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

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