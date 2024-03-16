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Кіберполіція попередила про нову схему шахраїв: пропонують 1000 гривень на покупки

Україна, Субота 16 березня 2024 22:27
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Кіберполіція попередила про нову схему шахраїв: пропонують 1000 гривень на покупки Фото: Кіберполіція попередила про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Шахраї вигадали нову схему для обману українців. Цього разу вони пропонують "подарунок" на карту в розмірі 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, зловмисники через соцмережі розповсюджують фейкові повідомлення про можливість отримати 1000 гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів.

Мета шахраїв - збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.

Як вберегти себе:

  • Не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Дізнавайтеся про подібні акції на офіційному сайті мережі або безпосередньо у супермаркеті.
  • Не вводьте CVV-коди, терміни дії картки, іншу персональну та фінансову інформацію.

Раніше ми писали про те, що Сергій Притула звернувся до українців із попередженням про шахраїв.

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