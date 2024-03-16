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Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников: предлагают 1000 гривен на покупки

Украина, Суббота 16 марта 2024 22:27
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Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников: предлагают 1000 гривен на покупки Фото: Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. В этот раз они предлагают "подарок" на карту в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, злоумышленники через соцсети распространяют фейковые сообщения о возможности получить 1000 гривен на банковскую карту от имени популярной сети супермаркетов.

Цель мошенников - сбор платежных данных пользователей с целью присвоения их сбережений.

Как уберечь себя:

  • Не переходите по сомнительным ссылкам.
  • Узнайте о подобных акциях на официальном сайте сети или непосредственно в супермаркете.
  • Не вводите коды CVV, сроки действия карты, другую персональную и финансовую информацию.

Ранее мы писали о том, что Сергей Притула обратился к украинцам с предупреждением о мошенниках.

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