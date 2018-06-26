В киберполиции заявили, что хакеры РФ готовят массированный удар по Украине

Атака может состояться в День Конституции или в День независимости

Хакеры из Российской Федерации (РФ) заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые "backdoors" для масштабного скоординированного удара. Об этом сообщил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк, передает Reuters.

"Анализ уже выявленного вредоносного программного обеспечения и целенаправленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день", - сказал Демедюк.

Он добавил, что новая атака может состояться в четверг - День Конституции - или в День независимости в августе. Так, в прошлом году, 27 июня, Украину поразила масштабная кибератака, известная под названием NotPetya, которая охватила украинские ИТ-системы и затем распространилась по всему миру.

Он отметил, что хакеры инфицируют компании в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день.

По его словам, украинская киберполиция сотрудничают с иностранными агентствами для выявления хакеров. Однако Демедюк не назвал эти агентства.

Отмечено, что с начала 2018 года полиция выявила распространение различными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину.

"Полиция обнаружила, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство эти блоки объединяются во вредоносную программу", - рассказал Демедюк.

Бекдор (backdoor) - це метод обходу стандартних процедур аутентифікації, несанкціонований віддалений доступ до комп'ютера, отримання доступу до відкритого тексту, і так далі, залишаючись при цьому непоміченим.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров или автоматизированных сетей в Украине начато уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса.