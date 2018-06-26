У кіберполіції заявили, що хакери РФ готують масований удар по Україні

Атака може відбутися в День Конституції або в День незалежності

Хакери з Російської Федерації (РФ) заражають українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані "backdoors" для масштабного скоординованого удару. Про це повідомив глава кіберполіції України Сергій Демедюк, передає Reuters.

"Аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення і цілеспрямованість їх атак на Україну дають підставу припускати, що все це робиться під якийсь конкретний день", - сказав Демедюк.

Він додав, що нова атака може відбутися в четвер - День Конституції - або в День незалежності в серпні. Так, в минулому році, 27 червня, Україну вразила масштабна кібератака, відома під назвою NotPetya, яка охопила українські ІТ-системи і потім поширилася по всьому світу.

Він зазначив, що хакери інфікують компанії в різних галузях, зокрема банки або підприємства енергетичної інфраструктури. Структура шкідливого програмного забезпечення свідчить про те, що люди, які стоять за ним, хочуть активувати його в певний день.

За його словами, українська кіберполіція співпрацює з іноземними агентствами для виявлення хакерів. Однак Демедюк не назвав ці агентства.

Зазначено, що з початку 2018 року поліція виявила поширення різними шляхами вірусів, призначених для того, щоб вразити Україну.

"Поліція виявила, що хакери розповсюджують шкідливі програми, які розділені на різні компоненти і відправлені з різних джерел, щоб зробити їх непомітними для антивірусного програмного забезпечення. Потрапляючи на один пристрій ці блоки об'єднуються під шкідливу програму", - розповів Демедюк.

Бекдор (virus) - це метод обходу стандартних процедур аутентифікації, несанкціонований віддалений доступ до комп'ютера, отримання доступу до відкритого тексту, і так далі, залишаючись при цьому непоміченим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів або автоматизованих мереж в Україні розпочато кримінальну справу за ст. 361 Кримінального кодексу.