В Киберполиции рассказали, как уберечь ребенка от "групп смерти" в соцсетях

По его словам, киберполиция ежедневно отслеживает статистику независимо от того, произошел суицид или ребенка удалось спасти.

"Мы выезжаем на каждый такой случай и осматриваем девайсы, чтобы понять, в чем причина. Что касается недавних инцидентов, то мы не фиксировали их связь со суицидальными группами. Как правило, причина - это любовь, недопонимание с друзьями в школе, проблемы с учебой или родителями либо просто неблагополучная семья", - сообщил Гринчак.

Он отметил, что когда есть проблемы, ребенок замыкается. А в интернете есть масса деструктивных каналов, которые могут подтолкнуть к суициду.

"Такие истории имеют место. Но мы заблокировали уже десятки подобных каналов. У нас полноценная коммуникация с Tik-Tok, и они реагируют на наши письма, когда это касается детей. Конечно, не все удается заблокировать. Есть еще и разноплановые мультфильмы аниме разной направленности, но это уже тонкая история", - отметил глава киберполиции.

Гринчак считает, что проблема №1 - в родителях.

"Бывает даже благополучная семья, в которой родители глубоко в работе, а ребенок ушел в себя и всем не до него. Он будет замыкаться в себе, становиться психологически уязвимым и находить в соцсетях депрессивный контент", - объяснил он.