У кіберполіції розповіли, як уберегти дитину від "груп смерті" в соцмережах

За його словами, кіберполіція щодня відстежує статистику незалежно від того, стався суїцид або дитину вдалося врятувати.

"Ми виїжджаємо на кожен такий випадок і оглядаємо девайси, щоб зрозуміти, в чому причина. Що стосується недавніх інцидентів, то ми не фіксували їх зв'язок зі суїцидальними групами. Як правило, причина - це любов, непорозуміння з друзями в школі, проблеми з навчанням або батьками або просто неблагополучна сім'я", - повідомив Гринчак.

Він зазначив, що коли є проблеми, дитина замикається. А в Інтернеті є маса деструктивних каналів, які можуть підштовхнути до суїциду.

"Такі історії мають місце. Але ми заблокували вже десятки подібних каналів. У нас повноцінна комунікація з Tik-Tok, і вони реагують на наші листи, коли це стосується дітей. Звичайно, не все вдається заблокувати. Є ще й різнопланові Мультфільми Аніме різної спрямованості, але це вже тонка історія", - зазначив глава кіберполіції.

Гринчак вважає, що проблема №1-в батьках.

"Буває навіть благополучна сім'я, в якій батьки глибоко в роботі, а дитина пішла в себе і всім не до нього. Він буде замикатися в собі, ставати психологічно вразливим і знаходити в соцмережах депресивний контент", - пояснив він.