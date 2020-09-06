"Киберпартизаны" взломали сайт торгово-промышленной палаты Беларуси

Фото: хакеры (РБК-Украина)

Вечером 5 сентября официальный сайт торгово-промышленной палаты Беларуси стал недоступен. Возможно, его взломали, как ранее сайт МВД.

Об этом сообщает TUT.BY.

Портал стал недоступен примерно в девять вечера. При этом в соцсетях начал распространяться скрин сообщения, которое было размещено на сайте ранее. Оно подписано некими "киберпартизанами" Беларуси.

"Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт МВД Беларуси в четверг, 3 сентября, подвергся кибератаке, неизвестные хакеры объявили в розыск президента страны Александра Лукашенко.

Также на сайте появилась информация об объявлении в розыск главы МВД Беларуси Юрия Караева.

После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы "сохранить все размещенные на нем материалы".

Ранее Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".