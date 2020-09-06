"Кіберпартизани" зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі

Фото: хакери (РБК-Україна)

Увечері 5 вересня офіційний сайт торгово-промислової палати Білорусі став недоступний. Можливо, його зламали, як раніше сайт МВС.

Про це повідомляє TUT.BY.

Портал став недоступний приблизно о дев'ятій вечора. При цьому в соцмережах почав поширюватися скрін повідомлення, яке було розміщене на сайті раніше. Воно підписане якимись "кіберпартизанами" Білорусі.

"Ми закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі та віку, релігії, професії, приєднатися до боротьби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сайт МВС Білорусі в четвер, 3 вересня, піддався кібератаці, невідомі хакери оголосили в розшук президента країни Олександра Лукашенка.

Також на сайті з'явилася інформація про оголошення в розшук глави МВС Білорусі Юрія Караєва.

Після цього МВС прийняло рішення тимчасово вимкнути зовнішню роботу сайту, щоб "зберегти всі розміщені на ньому матеріали".

Раніше Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "пособником проросійських терористів і російських загарбників".