Кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries
Кіберфахівці "поклали" цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу "Wildberries", порушивши роботу клієнтського сервісу та платіжної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гооловного управління розвідки Міноборони України.
Як повідомили в ГУР, 10-11 серпня в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці РФ та фінансуванні війни проти України.
Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв - порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри.
Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.
Фото: кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries (t.me/DIUkraine)
"Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries - зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже - і злочинну війну проти України", - зазначили в ГУР.
Атаки на склади Wildberries у Росії
Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви.
Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.
За оцінками аналітиків, цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром компанії в Росії, пошкодженим або знищеним з 18 липня.