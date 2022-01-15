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За кибератакой на Украину стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, - Демедюк

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Суббота 15 января 2022 20:51
За кибератакой на Украину стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси, - Демедюк Фото: заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за масштабной кибератакой на Украину может стоять хакерская группа, связанная с белорусской разведкой. По его словам, белорусские хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.

"Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - заявил Демедюк.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.

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