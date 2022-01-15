За кібератакою на Україну можуть стояти хакери, пов'язані з Білоруссю, - Демедюк

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за масштабною кібератакою на Україну може стояти хакерська група, пов'язана з білоруською розвідкою. За його словами, білоруські хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовувала група, пов'язана з розвідкою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, за хакерську атаку відповідальна група, відома як UNC1151, і що вона була прикриттям для більш руйнівних дій за лаштунками.

"Псування сайтів була лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо в найближчому майбутньому", - заявив Демедюк.