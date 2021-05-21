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Кибератака на систему здравоохранения Ирландии: спецслужбы нашли след России

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Ирландия , Пятница 21 мая 2021 06:17
Кибератака на систему здравоохранения Ирландии: спецслужбы нашли след России Фото: в Ирландии службу здравоохранения атаковали хакеры из России (freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

Хакеры, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, базируются в России. Об этом сообщила киберполиция и спецслужбы страны.

Об этом пишет RTE.

Организованную преступную группу, которая совершила кибаратаку на Службу здравоохранения в Ирландии, называют "Волшебный паук". Спецслужбы и киберполиция выяснили, что они базируются в России, а точнее в Санкт-Петербурге.

"Организованная преступная группа, стоящая за атакой, известна как "Волшебный паук" и базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях в России", - говорится в сообщении телекомпании.

В основном он использует три типа программ-вымогателей - Trickbot, Ryuk и Conti.

В онлайн-сообщении, которое пришло от банды вымогателей Conti говорилось следующее: "Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифрования для вашей сети, но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете разрешить ситуацию".

Правоохранительные органы говорят, что киберпреступные банды часто предлагают своим жертвам ключ дешифрования в качестве доказательства того, что они сделали, и потому что именно данные являются ценным активом. Общество обеспокоено этим вопросом - люди боятся, что хакеры продадут их данные неизвестным.

Вместе с тем стало известно, что власти не платили хакерам за ключ. Однако власти страны связались с Кремлем.

"Правительство уже связывалось с российскими властями по поводу кибератаки и ущерба, который она нанесла здравоохранению", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти подключили мировое сообщество к расследованию кибератаки - ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также тесно сотрудничают с Агентством по борьбе с киберпреступностью Европола.

Как сообщалось ранее, Службу здравоохранения Ирландии атаковали вымогатели. Из-за этого отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры больницах.

Напомним, что Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год.

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