Кибератака на систему здравоохранения Ирландии: спецслужбы нашли след России

Хакеры, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии , базируются в России. Об этом сообщила киберполиция и спецслужбы страны.

Организованную преступную группу, которая совершила кибаратаку на Службу здравоохранения в Ирландии, называют "Волшебный паук". Спецслужбы и киберполиция выяснили, что они базируются в России, а точнее в Санкт-Петербурге.

"Организованная преступная группа, стоящая за атакой, известна как "Волшебный паук" и базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях в России", - говорится в сообщении телекомпании.

В основном он использует три типа программ-вымогателей - Trickbot, Ryuk и Conti.

В онлайн-сообщении, которое пришло от банды вымогателей Conti говорилось следующее: "Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифрования для вашей сети, но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете разрешить ситуацию".

Правоохранительные органы говорят, что киберпреступные банды часто предлагают своим жертвам ключ дешифрования в качестве доказательства того, что они сделали, и потому что именно данные являются ценным активом. Общество обеспокоено этим вопросом - люди боятся, что хакеры продадут их данные неизвестным.

Вместе с тем стало известно, что власти не платили хакерам за ключ. Однако власти страны связались с Кремлем.

"Правительство уже связывалось с российскими властями по поводу кибератаки и ущерба, который она нанесла здравоохранению", - говорится в сообщении.