Кібератака на систему охорони здоров'я Ірландії: спецслужби знайшли слід Росії

Хакери, які атакували службу охорони здоров'я Ірландії , базуються в Росії. Про це повідомила кіберполіція і спецслужби країни.

Організовану злочинну групу, яка вчинила кібаратаку на Службу охорони здоров'я в Ірландії, називають "Wizard Spider" . Спецслужби і кіберполіція з'ясували, що вони базуються в Росії, а точніше в Санкт-Петербурзі.

"Організована злочинна група, що стоїть за атакою, відома як "Wizard Spider" і базується в Санкт-Петербурзі і його околицях в Росії", - йдеться в повідомленні телекомпанії.

В основному він використовує три типи програм-вимагачів -Trickbot, Ryuk і Conti.

В онлайн-повідомленні, яке прийшло від банди вимагачів Conti говорилося наступне: "Ми безкоштовно надаємо інструмент дешифрування для вашої мережі, але ви повинні розуміти, що ми будемо продавати або публікувати багато особистих даних, якщо ви не зв'яжетеся з нами і не спробуєте вирішити ситуацію".

Правоохоронні органи кажуть, що кіберзлочинні банди часто пропонують своїм жертвам ключ дешифрування як доказ того, що вони зробили, і тому що саме дані є цінним активом. Суспільство стурбоване цим питанням - люди бояться, що хакери продадуть їх дані невідомим.

Разом з тим стало відомо, що влада не платила хакерам за ключ. Однак влада країни зв'язалася з Кремлем.

"Уряд вже зв'язувався з російською владою з приводу кібератаки і збитку, який вона завдала охороні здоров'я", - йдеться в повідомленні.