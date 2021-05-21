Кібератака на систему охорони здоров'я Ірландії: спецслужби знайшли слід Росії
Хакери, які атакували службу охорони здоров'я Ірландії, базуються в Росії. Про це повідомила кіберполіція і спецслужби країни.
Про це пише RTE.
Організовану злочинну групу, яка вчинила кібаратаку на Службу охорони здоров'я в Ірландії, називають "Wizard Spider". Спецслужби і кіберполіція з'ясували, що вони базуються в Росії, а точніше в Санкт-Петербурзі.
"Організована злочинна група, що стоїть за атакою, відома як "Wizard Spider" і базується в Санкт-Петербурзі і його околицях в Росії", - йдеться в повідомленні телекомпанії.
В основному він використовує три типи програм-вимагачів -Trickbot, Ryuk і Conti.
В онлайн-повідомленні, яке прийшло від банди вимагачів Conti говорилося наступне: "Ми безкоштовно надаємо інструмент дешифрування для вашої мережі, але ви повинні розуміти, що ми будемо продавати або публікувати багато особистих даних, якщо ви не зв'яжетеся з нами і не спробуєте вирішити ситуацію".
Правоохоронні органи кажуть, що кіберзлочинні банди часто пропонують своїм жертвам ключ дешифрування як доказ того, що вони зробили, і тому що саме дані є цінним активом. Суспільство стурбоване цим питанням - люди бояться, що хакери продадуть їх дані невідомим.
Разом з тим стало відомо, що влада не платила хакерам за ключ. Однак влада країни зв'язалася з Кремлем.
"Уряд вже зв'язувався з російською владою з приводу кібератаки і збитку, який вона завдала охороні здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Крім того, влада підключила світову спільноту до розслідування кібератаки - ФБР, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії, Інтерпол і Європол, а також тісно співпрацюють з Агентством по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу.
Як повідомлялося раніше, Службу охорони здоров'я Ірландії атакували вимагачі. Через це скасували планові операції та інші життєво важливі процедури лікарнях.
Нагадаємо, що Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік.