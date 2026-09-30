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Кібератака на Пентагон та ФБР: у відкритому доступі опинилися дані мільйонів людей

16:32 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Кібератака на Пентагон та ФБР: у відкритому доступі опинилися дані мільйонів людей Атака хакерів тривала майже рік (фото: Wikimedia Commons)
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Дані мільйонів військових і цивільних працівників США опинилися у відкритому доступі через масштабний витік. Хакери отримали доступ до бази кадрових даних Міноборони.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Що відомо?

За даними представника оборонного відомства США, витік зачепив 2,76 мільйона живих людей, а також ще 294 тисячі померлих.

Зловмисники отримали доступ до номерів соціального страхування, а також до детальної інформації про посади, які обіймали військовослужбовці та цивільний персонал.

Незважаючи на те, що у базі даних DMDC зберігається понад 60 мільйонів записів про діючих військових, резервістів, ветеранів та їхні родини, витік зачепив лише її частину.

Несанкціонований доступ тривав із жовтня 2025 року до липня 2026 року, поки фахівці не виявили та не усунули вразливість.

Наразі у Пентагоні стверджують, що доказів зловживання викраденими даними немає. Усім постраждалим пропонують послуги з захисту персональних даних і моніторингу кредитної історії.

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Атака на ФБР та дивна заява хакерів

Паралельно з інцидентом у Пентагоні про схожу проблему повідомило й Бюро розслідувань. ФБР розслідує можливий злам свого порталу вакансій FBIJobs.gov.

Відомо, що зловмисники погрожували оприлюднити імена, домашні адреси, контакти, номери соцстрахування та дані для екстреного зв'язку співробітників.

Керівництво бюро вже закликало персонал "виявляти пильність і не спілкуватися з пресою".

Утім, хакерське угруповання ShinyHunters заявило, що не має наміру публікувати викрадені дані ФБР.

Зловмисники назвали свої дії не здирництвом чи спробою отримати викуп, а "маркетинговою кампанією для привернення уваги".

Офіційні джерела США наразі не підтвердили достовірність цих заяв.

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