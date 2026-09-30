Кибератака на Пентагон и ФБР: в открытом доступе оказались данные миллионов людей

Данные миллионов военных и гражданских работников США оказались в открытом доступе из-за масштабной утечки. Хакеры получили доступ к базе кадровых данных Минобороны.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Что известно?

По данным представителя оборонного ведомства США, утечка задела 2,76 миллиона живых людей, а также еще 294 тысячи умерших.

Злоумышленники получили доступ к номерам социального страхования, а также детальной информации о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданский персонал.

Несмотря на то, что в базе данных DMDC хранится более 60 миллионов записей о действующих военных, резервистах, ветеранах и их семьях, утечка затронула только ее часть.

Несанкционированный доступ продолжался с октября 2025 года по июль 2026 года, пока специалисты не обнаружили и не устранили уязвимость.

В Пентагоне утверждают, что доказательств злоупотребления похищенными данными нет . Всем пострадавшим предлагают услуги защиты персональных данных и мониторинга кредитной истории.

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Атака на ФБР и странное заявление хакеров

Параллельно с инцидентом в Пентагоне о похожей проблеме сообщило и Бюро расследований. ФБР расследует возможный излом своего портала вакансий FBIJobs.gov.

Известно, что злоумышленники пригрозили обнародовать имена, домашние адреса, контакты, номера соцстрахования и данные для экстренной связи сотрудников.

Руководство бюро уже призвало персонал "проявлять бдительность и не общаться с прессой".

Впрочем, хакерская группировка ShinyHunters заявила, что не намерена публиковать украденные данные ФБР.

Злоумышленники назвали свои действия не вымогательством или попыткой получить выкуп, а "маркетинговой кампанией для привлечения внимания".

Официальные источники США не подтвердили достоверность этих заявлений.