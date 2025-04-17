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Kia представив новий доступний хетчбек з ефектним дизайном: подробиці

Фото: Kia представив новий доступний хетчбек з ефектним дизайном (media.kia.com)
Автор: Константин Широкун

Автомобіль Kia K4 прийшов на зміну сімейству Cerato, хоча поки що виробництво авто ведеться лише в Мексиці, а продають їх у Північній Америці та Австралії. Першим на ринок вийшов седан, але тепер світ побачив і п'ятидверний хетчбек. Прем'єра відбулася на автосалоні у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новинка перейняла стиль базового седана: збереглися і приховані ручки задніх дверей, і характерне оформлення задніх ліхтарів. Колісна база у двох версій однакова (2720 мм), але хетчбек вийшов на 280 мм коротше седана: 4430 мм від бампера до бампера. Дах зроблений менш похилим, тому у задніх пасажирів у новинці більший запас простору над головою, ніж у седані.

Технічно хетчбек та седан ідентичні. Для ринку США запропоновано два силові агрегати на вибір. Базовий бензиновий мотор 2.0 MPI (149 к.с., 179 Нм) поєднується з варіатором, альтернатива – турбомотор 1.6 T-GDI (193 к.с., 264 Нм) у парі з восьмиступінчастим "автоматом". Пакет GT-Line передбачає багатоважільну задню підвіску, більші передні гальма, 18-дюймові колеса, світлодіодні фари чорний декор.

На американському ринку п'ятидверні Kia K4 з'являться до кінця цього року і будуть трохи дорожчі за аналогічні седани. Зараз чотиридверні седани у США коштують від 22 тисяч доларів.

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KiaАвтомобільний ринок