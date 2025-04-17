Kia представив новий доступний хетчбек з ефектним дизайном: подробиці

Новинка перейняла стиль базового седана: збереглися і приховані ручки задніх дверей, і характерне оформлення задніх ліхтарів. Колісна база у двох версій однакова (2720 мм), але хетчбек вийшов на 280 мм коротше седана: 4430 мм від бампера до бампера. Дах зроблений менш похилим, тому у задніх пасажирів у новинці більший запас простору над головою, ніж у седані.

Технічно хетчбек та седан ідентичні. Для ринку США запропоновано два силові агрегати на вибір. Базовий бензиновий мотор 2.0 MPI (149 к.с., 179 Нм) поєднується з варіатором, альтернатива – турбомотор 1.6 T-GDI (193 к.с., 264 Нм) у парі з восьмиступінчастим "автоматом". Пакет GT-Line передбачає багатоважільну задню підвіску, більші передні гальма, 18-дюймові колеса, світлодіодні фари чорний декор.

На американському ринку п'ятидверні Kia K4 з'являться до кінця цього року і будуть трохи дорожчі за аналогічні седани. Зараз чотиридверні седани у США коштують від 22 тисяч доларів.