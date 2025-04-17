Kia представил новый доступный хэтчбек с эффектным дизайном: подробности

Новинка переняла стиль базового седана: сохранились и скрытые ручки задних дверей, и характерное оформление задних фонарей. Колесная база у двух версий одинаковая (2720 мм), но хэтчбек получился на 280 мм короче седана: 4430 мм от бампера до бампера. Крыша сделана менее покатой, поэтому у задних пассажиров в новинке больший запас пространства над головой, чем в седане.

Технически хэтчбек и седан идентичны. Для рынка США предложено два силовых агрегата на выбор. Базовый бензиновый мотор 2.0 MPI (149 л.с., 179 Нм) сочетается с вариатором, альтернатива - турбомотор 1.6 T-GDI (193 л.с., 264 Нм) в паре с восьмиступенчатым "автоматом". Пакет GT-Line включает многорычажную заднюю подвеску, более крупные передние тормоза, 18-дюймовые колеса, светодиодные фары черный декор.

На американском рынке пятидверные Kia K4 появятся до конца этого года и будут немного дороже аналогичных седанов. Сейчас четырехдверные седаны в США стоят от 22 тысяч долларов.