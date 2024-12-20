Kia показав бюджетний кросовер Syros: названі характеристики авто

Відомо, що авто побудоване на платформі K1. Серед нововведень для всього сегмента А-SUV є задні сидіння з вентиляцією, що рухаються в поздовжньому напрямку. Також у Syros є панорамний дах та комплекс асистуючої електроніки, до якого увійшли 16 систем.

Новинка виконана у фірмовій стилістиці "Об'єднання протилежностей", з характерним для останніх моделей передком Digital Tiger Face. У салоні Syros встановлений широкоформатний екран діагоналлю 30 дюймів, у водія є електрорегулювання крісла у чотирьох напрямках та спортивні педалі. Медіасистема кросовера має більше 80 онлайн-функцій і, знову ж таки вперше в сегменті, підтримує оновлення "по повітрю", причому таким чином прошивка завантажується відразу в 22 бортові контролери.

У плані безпеки Kia Syros також задає нову висоту. Тут є помічник при старті на підйомі, система стабілізації, круговий огляд, контроль сліпих зон, система запобігання фронтальним зіткненням і «розумний» круїз-контроль з функцією повної зупинки.

Під капотом – два агрегати сімейства Smartstream: бензинова "турботрійка" на 1,0 літр потужністю 120 кінських сил, і дизель на 1,5 літра з віддачею 116 сил і 250 Нм. Коробка передач - шестиступінчаста "механіка", "робот" DCT або класичний автомат, привід лише передній. Продажі Syros стартує на початку наступного року.