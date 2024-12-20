Kia показал бюджетный кроссовер Syros: названы характеристики авто

Известно, что авто построено на платформе K1. Среди нововведений для всего сегмента А-SUV есть задние сиденья с вентиляцией, движущиеся в продольном направлении. Также у Syros есть панорамная крыша и комплекс ассистирующей электроники, в который вошли 16 систем.

Новинка выполнена в фирменной стилистике "Объединение противоположностей", с характерным для последних моделей передком Digital Tiger Face. В салоне Syros установлен широкоформатный экран диагональю 30 дюймов, у водителя есть электрорегулировка кресла в четырех направлениях и спортивные педали. Медиасистема кроссовера имеет более 80 онлайн-функций и, опять же впервые в сегменте, поддерживает обновление "по воздуху", причем таким образом прошивка загружается сразу в 22 бортовых контроллера.

В плане безопасности Kia Syros также задает новую высоту. Здесь есть помощник при старте на подъеме, система стабилизации, круговой обзор, контроль слепых зон, система предотвращения фронтальных столкновений и "умный" круиз-контроль с функцией полной остановки.

Под капотом - два агрегата семейства Smartstream: бензиновая "турботройка" на 1,0 литр мощностью 120 лошадиных сил, и дизель на 1,5 литра с отдачей 116 сил и 250 Нм. Коробка передач - шестиступенчатая "механика", "робот" DCT или классический автомат, привод только передний. Продажи Syros стартуют в начале следующего года.