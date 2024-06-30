Водійські права без проблем: як скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС

У кандидата у водії є два варіанти , як освоїти теоретичну частину: в акредитованій автошколі чи самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

Якщо майбутній водій освоює матеріал самостійно, він повинен вивчити правила дорожнього руху та інші питання згідно Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв.

Для перевірки вивчених знань можна скористатися онлайн-тренажером правил дорожнього руху.

Після цього майбутній водій має скласти теоретичний іспит: взяти талон на складання теоретичного іспиту онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС.

Іспит проводиться у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ. У приміщенні встановлені відеокамери.

За 20 хвилин потрібно дати відповідь на 20 запитань, при цьому допускається лише дві помилки.

Якщо майбутньому водію не вдалося склали теоретичний іспит, то наступна спроба скласти буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.

У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання.