На які вакансії зріс попит і де роботи поменшало. Ситуація на ринку праці України влітку

Літні місяці на ринку праці зазвичай вважають "низьким сезоном". Однак через кадровий дефіцит в Україні, кількість вакансій залишається на рекордному рівні. Водночас ситуація з роботою у прифронтових регіонах погіршується.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ключові зміни на ринку праці.
Зміст:
У перший місяць літа 2024 кількість вакансій в Україні перевищила показники позаминулого і минулого років.
Хоча літо традиційно є періодом затишшя, наразі ця тенденція майже не спостерігається. Причиною цьому є дефіцит кадрів, з яким ринок праці стикнувся після початку повномасштабної війни.
За даними порталу пошуку роботи Work.ua, у червні роботодавці розмістили 110 922 пропозицій роботи, що лише на 2% нижче показників травня. До того ж зростає конкуренція серед шукачів роботи – вперше від початку року.
Кількість пропозицій роботи зменшилася у 6-ти галузях, проте зросла у 4-х:
Роботодавці активно шукають юристів та освітян. За минулий місяць найбільше вакансій з'явилося для адвокатів (+25%), вчителів початкових класів, хіміків (по +23%).
Також збільшилося пропозицій для машиністів (+15%), завідувачів складу (+13%), установників (+12%), кур’єрів, кухарів на мангал, зварювальників (по +10%), завгоспів (+9%).
При цьому в червні скоротилася кількість вакансій у категоріях "Готельно- ресторанний бізнес, туризм" (-8%), "Продаж, закупівля" (-5%), "Сфера обслуговування" (-4%).
Низка вакансій на українському ринку праці не має попиту серед шукачів, що підвищує шанси на працевлаштування.
Найменшу кількість відгуків на Work.ua отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:
Найнижча конкуренція серед кандидатів на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника. Також у цей перелік потрапили лікарські спеціальності (лікар УЗД, гастроентеролог).
Натомість найбільше конкурентів залишається на пропозиції віддаленої роботи, а також в IT і digital-професіях.
У червні найвідчутніше побільшало шукачів у категоріях, для яких літо – пік сезону або ж підхожий час для зміни роботи.
Резюме активніше розміщують у галузях "Готельно-ресторанний бізнес" (приріст складає 27%), "Сфера обслуговування" (на 19% більше резюме). На 15% зросла кількість резюме у "Роздрібній торгівлі", на 13% – у сільському господарстві та агробізнесі.
Варто зазначити, що влітку на ринок праці виходить чимало людей без досвіду, зокрема студентів і випускників (у червні кандидатів до 18 років збільшилося на 60%).
Це відображається і на запитах роботодавців – зросла кількість вакансій для людей без досвіду (+3% до травня) і студентів (+5%).
Ситуація на фронті відчутно вплинула на кількість пропозицій роботи в окремих областях.
Помітно поменшало вакансій на Донеччині (-8%) та Харківщині (-7%). Остання навіть покинула ТОП-5 регіонів за числом вакансій.
Але й в інших в областях-лідерах поменшало роботи: в Одеській, Київській (по -3%) і Львівській (-1%) області.
При цьому Івано-Франківська область посіла місце Харківської у рейтингу з приростом вакансій у 5%.
Водночас у Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях роботи стало більше (+2% вакансій).
За даними дослідження Work.ua у червні середня заробітна плата в Україні зросла з 20 000 грн до 20 500 грн. Але це відбулося лише через збільшення кількості пропозицій роботи у Силах оборони, які також розміщують на сайті.
Найбільше зростання зарплат у червні було в таких категоріях:
За винятком керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони, найвищі зарплати пропонували у червні водію-міжнароднику та медіабайеру (50 000 грн), висотнику, рихтувальнику (42 500 грн), зубному техніку, рієлтору, тонувальнику (40 000 грн), автослюсарю, арматурнику, бізнес-аналітику, медіапродюсеру (37 500 грн).
По містах найбільші середні зарплати залишаються у Києві – 24 000 грн, Львові – 22 000 грн, Одесі та Дніпрі – по 20 000 грн.
При підготовці використовувалися: дані аналітичного дослідження Work.ua за червень 2024, вакансії на порталі.