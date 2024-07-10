На які вакансії зріс попит і де роботи поменшало. Ситуація на ринку праці України влітку

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Яких спеціалістів найбільше шукають роботодавці

У перший місяць літа 2024 кількість вакансій в Україні перевищила показники позаминулого і минулого років.

Хоча літо традиційно є періодом затишшя, наразі ця тенденція майже не спостерігається. Причиною цьому є дефіцит кадрів, з яким ринок праці стикнувся після початку повномасштабної війни.

За даними порталу пошуку роботи Work.ua, у червні роботодавці розмістили 110 922 пропозицій роботи, що лише на 2% нижче показників травня. До того ж зростає конкуренція серед шукачів роботи – вперше від початку року.

Кількість пропозицій роботи зменшилася у 6-ти галузях, проте зросла у 4-х:

Роздрібна торгівля – 13 733, +1% від травня ;

Логістика, склад, ЗЕД – 11 398, +1%;

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки – 9 786, +0,2%;

Транспорт, автобізнес – 9 244, +1%;

Роботодавці активно шукають юристів та освітян. За минулий місяць найбільше вакансій з'явилося для адвокатів (+25%), вчителів початкових класів, хіміків (по +23%).

Скриншот work.ua

Також збільшилося пропозицій для машиністів (+15%), завідувачів складу (+13%), установників (+12%), кур’єрів, кухарів на мангал, зварювальників (по +10%), завгоспів (+9%).

Скриншот work.ua

При цьому в червні скоротилася кількість вакансій у категоріях "Готельно- ресторанний бізнес, туризм" (-8%), "Продаж, закупівля" (-5%), "Сфера обслуговування" (-4%).

Вакансії без конкурентів. На яку роботу більше шансів влаштуватися

Низка вакансій на українському ринку праці не має попиту серед шукачів, що підвищує шанси на працевлаштування.

Найменшу кількість відгуків на Work.ua отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:

Робочі спеціальності, виробництво;

Охорона, безпека;

Транспорт, автобізнес;

Будівництво, архітектура;

Сільське господарство, агробізнес.

Найнижча конкуренція серед кандидатів на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника. Також у цей перелік потрапили лікарські спеціальності (лікар УЗД, гастроентеролог).

Скриншот work.ua

Натомість найбільше конкурентів залишається на пропозиції віддаленої роботи, а також в IT і digital-професіях.

Літо – час для підробітку

У червні найвідчутніше побільшало шукачів у категоріях, для яких літо – пік сезону або ж підхожий час для зміни роботи.

Резюме активніше розміщують у галузях "Готельно-ресторанний бізнес" (приріст складає 27%), "Сфера обслуговування" (на 19% більше резюме). На 15% зросла кількість резюме у "Роздрібній торгівлі", на 13% – у сільському господарстві та агробізнесі.

Варто зазначити, що влітку на ринок праці виходить чимало людей без досвіду, зокрема студентів і випускників (у червні кандидатів до 18 років збільшилося на 60%).

Це відображається і на запитах роботодавців – зросла кількість вакансій для людей без досвіду (+3% до травня) і студентів (+5%).

Де роботи стало менше, а які регіони лідирують за кількістю вакансій

Ситуація на фронті відчутно вплинула на кількість пропозицій роботи в окремих областях.

Помітно поменшало вакансій на Донеччині (-8%) та Харківщині (-7%). Остання навіть покинула ТОП-5 регіонів за числом вакансій.

Але й в інших в областях-лідерах поменшало роботи: в Одеській, Київській (по -3%) і Львівській (-1%) області.

При цьому Івано-Франківська область посіла місце Харківської у рейтингу з приростом вакансій у 5%.

ТОП-5 областей за кількістю вакансій (дані work.ua)

Водночас у Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях роботи стало більше (+2% вакансій).

Які зарплати пропонують українцям

За даними дослідження Work.ua у червні середня заробітна плата в Україні зросла з 20 000 грн до 20 500 грн. Але це відбулося лише через збільшення кількості пропозицій роботи у Силах оборони, які також розміщують на сайті.

Найбільше зростання зарплат у червні було в таких категоріях:

Охорона, безпека – 41 000 грн, +9% до травня;

Сільське господарство, агробізнес – 22 500 грн, +5%;

Продаж, закупівля – 27 000 грн, +4%;

Фінанси, банк – 18 000 грн, +3%;

Сфера обслуговування – 18 500 грн, +3%;

Бухгалтерія, аудит – 19 000 грн, +3%;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 19 000 грн, +3%.

За винятком керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони, найвищі зарплати пропонували у червні водію-міжнароднику та медіабайеру (50 000 грн), висотнику, рихтувальнику (42 500 грн), зубному техніку, рієлтору, тонувальнику (40 000 грн), автослюсарю, арматурнику, бізнес-аналітику, медіапродюсеру (37 500 грн).

По містах найбільші середні зарплати залишаються у Києві – 24 000 грн, Львові – 22 000 грн, Одесі та Дніпрі – по 20 000 грн.

При підготовці використовувалися: дані аналітичного дослідження Work.ua за червень 2024, вакансії на порталі.