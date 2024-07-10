На какие вакансии вырос спрос и где работы стало меньше. Ситуация на рынке труда Украины летом

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Каких специалистов больше всего ищут работодатели

В первый месяц лета 2024 количество вакансий в Украине превысило показатели позапрошлого и прошлого годов.

Хотя лето традиционно является периодом затишья, сейчас эта тенденция почти не наблюдается. Причиной тому является дефицит кадров, с которым рынок труда столкнулся после начала полномасштабной войны.

По данным портала поиска работы Work.ua, в июне работодатели разместили 110 922 предложения работы, что всего на 2% ниже показателей мая. К тому же, растет конкуренция среди соискателей работы – впервые с начала года.

Количество предложений работы уменьшилось в 6-и отраслях, но выросло в 4-х:

Розничная торговля – 13 733, +1% по сравнению с маем;

Логистика, склад, ВЭД – 11 398, +1%;

Администрация, руководство среднего звена – 9786, +0,2%;

Транспорт, автобизнес – 9 244, +1%;

Работодатели активно ищут юристов и педагогов. За прошедший месяц больше всего вакансий появилось для адвокатов (+25%), учителей начальных классов, химиков (по +23%).

Скриншот work.ua

Также увеличилось число предложений работы для машинистов (+15%), заведующих складом (+13%), установщиков (+12%), курьеров, поваров на мангал, сварщиков (по +10%), завхозов (+9%).

Скриншот work.ua

При этом в июне сократилось количество вакансий в категориях "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (-8%), "Продажа, закупка" (-5%), "Сфера обслуживания" (-4%).

Вакансии без конкурентов. На какую работу больше шансов устроиться

Ряд вакансий на украинском рынке труда не пользуется спросом среди соискателей, что повышает шансы на трудоустройство.

Наименьшее количество отзывов на Work.ua получают работодатели, которые размещают вакансии в категориях:

Рабочие специальности, производство;

Охрана, безопасность;

Транспорт, автобизнес;

Строительство, архитектура;

Сельское хозяйство, агробизнес.

Самая низкая конкуренция среди кандидатов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, обивщика мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика. Также в этот список попали врачебные специальности (врач УЗИ, гастроэнтеролог).

Скриншот work.ua

Больше всего конкурентов остается на предложения удаленной работы, а также в IT и digital-профессиях.

Лето – время для подработок

В июне наиболее ощутимо увеличилось число соискателей в категориях, для которых лето – пик сезона или подходящее время для смены работы.

Резюме активнее размещают в сферах "Гостинично-ресторанный бизнес" (прирост составляет 27%), "Сфера обслуживания" (на 19% больше резюме). На 15% увеличилось количество резюме в "Розничной торговле", на 13% – в сельском хозяйстве и агробизнесе.

Стоит отметить, что летом на рынок труда выходит много кандидатов без опыта, в том числе студенты и выпускники (в июне число соискателей до 18 лет увеличилось на 60%).

Это отражается и на запросах работодателей – выросло количество вакансий для людей без опыта (+3%) и студентов (+5%).

Где работы стало меньше, а какие регионы лидируют по количеству вакансий

Ситуация на фронте оказала значительное влияние на количество предложений работы в отдельных областях.

Заметно меньше стало вакансий в Донецкой области (-8%) и Харьковской области (-7%). Последняя даже покинула ТОП-5 регионов по числу вакансий.

Но и в других областях-лидерах стало меньше работы: в Одесской, Киевской (по -3%) и Львовской (-1%) области.

При этом Ивано-Франковская область заняла место Харьковской в ​​рейтинге с приростом вакансий в 5%.

ТОП-5 областей за кількістю вакансій (дані work.ua)

В то же время в Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях работы стало больше (2% вакансий).

Какие зарплаты предлагают украинцам

По данным исследования Work.ua, в июне средняя заработная плата в Украине выросла с 20 000 грн до 20 500 грн. Но это произошло только из-за увеличения количества предложений работы в Силах обороны, также размещаемых на сайте.

Наибольший рост зарплат в июне был в таких категориях:

Охрана, безопасность – 41 000 грн, +9% по сравнению с маем;

Сельское хозяйство, агробизнес – 22 500 грн, +5%;

Продажа, закупка – 27 000 грн, +4%;

Финансы, банк – 18 000 грн, +3%;

Сфера обслуживания – 18 500 грн, +3%;

Бухгалтерия, аудит – 19 000 грн., +3%;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 19 000 грн, +3%.

За исключением руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны, самые высокие зарплаты предлагали в июне водителю-международнику и медиабайеру (50 000 грн), высотнику, рихтовщику (42 500 грн), зубному технику, риэлтору, тонировщику (40 000) автослесарю, арматурщику, бизнес-аналитику, медиапродюсеру (37 500 грн).

По городам самые большие средние зарплаты остаются в Киеве – 24 000 грн, Львове – 22 000 грн, Одессе и Днепре – по 20 000 грн.

При подготовке использовались: данные аналитического исследования Work.ua за июнь 2024, вакансии на портале.