На какие вакансии вырос спрос и где работы стало меньше. Ситуация на рынке труда Украины летом

Летние месяцы на рынке труда обычно считают "низким сезоном". Однако из-за кадрового дефицита в Украине, количество вакансий остается на рекордном уровне. В то же время ситуация с работой в прифронтовых регионах ухудшается.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает о ключевых изменениях на рынке труда.
Содержание:
В первый месяц лета 2024 количество вакансий в Украине превысило показатели позапрошлого и прошлого годов.
Хотя лето традиционно является периодом затишья, сейчас эта тенденция почти не наблюдается. Причиной тому является дефицит кадров, с которым рынок труда столкнулся после начала полномасштабной войны.
По данным портала поиска работы Work.ua, в июне работодатели разместили 110 922 предложения работы, что всего на 2% ниже показателей мая. К тому же, растет конкуренция среди соискателей работы – впервые с начала года.
Количество предложений работы уменьшилось в 6-и отраслях, но выросло в 4-х:
Работодатели активно ищут юристов и педагогов. За прошедший месяц больше всего вакансий появилось для адвокатов (+25%), учителей начальных классов, химиков (по +23%).
Также увеличилось число предложений работы для машинистов (+15%), заведующих складом (+13%), установщиков (+12%), курьеров, поваров на мангал, сварщиков (по +10%), завхозов (+9%).
При этом в июне сократилось количество вакансий в категориях "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (-8%), "Продажа, закупка" (-5%), "Сфера обслуживания" (-4%).
Ряд вакансий на украинском рынке труда не пользуется спросом среди соискателей, что повышает шансы на трудоустройство.
Наименьшее количество отзывов на Work.ua получают работодатели, которые размещают вакансии в категориях:
Самая низкая конкуренция среди кандидатов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, обивщика мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика. Также в этот список попали врачебные специальности (врач УЗИ, гастроэнтеролог).
Больше всего конкурентов остается на предложения удаленной работы, а также в IT и digital-профессиях.
В июне наиболее ощутимо увеличилось число соискателей в категориях, для которых лето – пик сезона или подходящее время для смены работы.
Резюме активнее размещают в сферах "Гостинично-ресторанный бизнес" (прирост составляет 27%), "Сфера обслуживания" (на 19% больше резюме). На 15% увеличилось количество резюме в "Розничной торговле", на 13% – в сельском хозяйстве и агробизнесе.
Стоит отметить, что летом на рынок труда выходит много кандидатов без опыта, в том числе студенты и выпускники (в июне число соискателей до 18 лет увеличилось на 60%).
Это отражается и на запросах работодателей – выросло количество вакансий для людей без опыта (+3%) и студентов (+5%).
Ситуация на фронте оказала значительное влияние на количество предложений работы в отдельных областях.
Заметно меньше стало вакансий в Донецкой области (-8%) и Харьковской области (-7%). Последняя даже покинула ТОП-5 регионов по числу вакансий.
Но и в других областях-лидерах стало меньше работы: в Одесской, Киевской (по -3%) и Львовской (-1%) области.
При этом Ивано-Франковская область заняла место Харьковской в рейтинге с приростом вакансий в 5%.
В то же время в Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях работы стало больше (2% вакансий).
По данным исследования Work.ua, в июне средняя заработная плата в Украине выросла с 20 000 грн до 20 500 грн. Но это произошло только из-за увеличения количества предложений работы в Силах обороны, также размещаемых на сайте.
Наибольший рост зарплат в июне был в таких категориях:
За исключением руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны, самые высокие зарплаты предлагали в июне водителю-международнику и медиабайеру (50 000 грн), высотнику, рихтовщику (42 500 грн), зубному технику, риэлтору, тонировщику (40 000) автослесарю, арматурщику, бизнес-аналитику, медиапродюсеру (37 500 грн).
По городам самые большие средние зарплаты остаются в Киеве – 24 000 грн, Львове – 22 000 грн, Одессе и Днепре – по 20 000 грн.
При подготовке использовались: данные аналитического исследования Work.ua за июнь 2024, вакансии на портале.