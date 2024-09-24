Які церковні свята в Україні у жовтні за новим календарем: повний список і дати

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Коли Покрова за новим календарем

Велике свято Покрова Пресвятої Богородиці отримало нову дату після переходу на новоюліанський церковний календар - 1 жовтня.

За старим стилем Покрова припадало на 14-те число, але з 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква вшановують Богородицю у перший день місяця.

Скриншот календар ПЦУ

На свято згадують диво, яке сталося у Візантії в Х столітті. За переказами, поява Богородиці врятувала Константинополь від захоплення сарацинами. Місто було довгий час оточене ворогами, і його мешканці зібралися у Влахернському храмі.

У ніч на 1 жовтня дух Діви Марії в оточенні ангелів з'явився в цій церкві. Богоматір опустилася навколішки разом з людьми та помолилася, а потім зняла з голови покрив і розтягла його над усіма, хто був у храмі. Цей покрив урятував усіх жителів Константинополя, адже зранку стало відомо, що вороги відійшли від міських стін.

Дата Дмитрівської поминальної суботи змінилася

Окрім Покрови, серед важливих релігійних дат жовтня 2024 - Дмитрівська батьківська субота.

Цей день не має фіксованої дати та відзначається у суботу перед днем вшанування великомученика Димитрія Солунського.

Після переходу на новий календар День святого Дмитра змістився з 8 листопада на 26 жовтня, тому батьківська субота 2024 припадає на 19 жовтня.

Скриншот календар ПЦУ

Цього дня відвідують могили померлих близьких, у церквах проводять поминальні служби. Димитрій Солунський вважається покровителем воїнів, тому в батьківську суботу можна пом'янути не лише рідних, а й загиблих захисників України.

Свята у жовтні 2024: повний список

За правилами новоюліанського літочислення, дати всіх "неперехідних" свят змістилися на 13 днів раніше.

Отже, у жовтні 2024 віряни відзначатимуть:

1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.

2 жовтня - священномученика Кипріяна, мучениці Іустини та мученика Феоктиста.

3 жовтня - священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера та Елевферія диякона, преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

4 жовтня - священномученика Ієрофея, єпископа Афінського, преподобних Елладія та Онисима, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах, перподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

5 жовтня - преподобної Харитини, княгині Литовської, преподобного Даміана, пресвітера, цілителя, Єремії і Матвія Києво-Печерських.

6 жовтня - апостола Фоми, священномученика Никифора, екзарха, Константинопольського патріарха в Україні.

7 жовтня - мучеників Сергія і Вакха, преподобного Сергія Послушного Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

8 жовтня - преподобної Пелагеї.

9 жовтня - апостола Якова Алфеєва.

10 жовтня - мучеників Євлампія і Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимира-Волинського, Собор Волинських святих.

11 жовтня - апостола від 70-ти Пилипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського, преподобного Феофана.

12 жовтня - мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських.

13 жовтня - святих отців VII Вселенського собору, преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

14 жовтня - великомучениці Параскеви Сербської, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах.

15 жовтня - преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського, священномученика Лукіана Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

16 жовтня - мученика Лонгіна сотника, преподобного Лонгіна, воротаря Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

17 жовтня - пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня - апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня - пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, Димитріївська батьківська субота.

20 жовтня - великомученика Артемія Антіохійського.

21 жовтня - святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

22 жовтня - рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, семи Ефеських отроків, святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького і всієї Русі, Вишгородської ікони Божої Матері.

23 жовтня - апостола Якова, брата Господнього.

24 жовтня - мученика Арефа і з ним 4299 мучеників, преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах, ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

25 жовтня - мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобних Мартирія, диякона і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах.

26 жовтня - великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, у Дальніх печерах.

27 жовтня - преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

28 жовтня - великомучениці Параскеви Іконійської, преподобного Іова, ігумена Почаївського, святителя Димитрія, митрополита Ростовського, преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Феофіла Київського, юродивого заради Христа.

29 жовтня - преподобномучениці Анастасії Римлянині.

30 жовтня - священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його Зіновії.

31 жовтня - преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах, Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

Які церковні свята жовтня пов'язані з державними

Здавна свято Покрова для українців мало особливе значення. Пресвяту Богородицю вважали своєю покровителькою захисники української землі - запорізькі козаки. Тому на Покрова започаткували День Українського козацтва. З 2014 року релігійне свято також збігається з Днем захисників і захисниць України.

Після календарної реформи ПЦУ президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив нові дати державних свят, що пов'язані з церковними. Зокрема у жовтні:

зі зміною дати Покрова Пресвятої Богородиці змістився День захисників і захисниць - з 14-го на 1 жовтня.

- з 14-го на День української писемності та мови відзначають у день вшанування Нестора Літописця. Дату свята перенесли з 9 листопада на 27 жовтня.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану всі додаткові вихідні на державні свята в Україні скасовано. Тому свято 1 жовтня 2024 з нагоди Дня захисників і захисниць буде робочим днем.

При підготовці матеріалу використовувалися: календар ПЦУ, указ президента України № 455/2023, інформація з Wikipedia.