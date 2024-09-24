Какие церковные праздники в Украине в октябре по новому календарю: полный список и даты

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Когда Покрова по новому календарю

Большой праздник Покрова Пресвятой Богородицы получил новую дату после перехода на новоюлианский церковный календарь - 1 октября.

По старому стилю Покрова приходилось на 14-е число, но с 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь почитают Богородицу в первый день месяца.

Скриншот календарь ПЦУ

На праздник вспоминают чудо, которое произошло в Византии в Х веке. По преданию, явление Богородицы спасло Константинополь от захвата сарацинами. Город был долгое время оцеплен врагами, и его жители собрались во Влахернском храме.

В ночь на 1 октября дух Девы Марии в окружении ангелов появился в этой церкви. Богоматерь опустилась на колени вместе с людьми и помолилась, а затем сняла с головы покров и растянула его над всеми, кто был в храме. Этот покров спас всех жителей Константинополя, ведь утром стало известно, что враги отошли от городских стен.

Дата Дмитриевской поминальной субботы изменилась

Кроме Покрова, среди важных религиозных дат октября 2024 – Дмитриевская родительская суббота.

Этот день не имеет фиксированной даты и отмечается в субботу перед днем почитания великомученика Дмитрия Солунского.

После перехода на новый календарь День святого Дмитрия сместился с 8 ноября на 26 октября, поэтому родительская суббота 2024 приходится на 19 октября.

Скриншот календарь ПЦУ

В этот день посещают могилы умерших близких, в церквях проводят поминальные службы. Димитрий Солунский считается покровителем воинов, поэтому в родительскую субботу можно помянуть не только родных, но и погибших защитников Украины.

Праздники в октябре 2024: полный список

По правилам новоюлианского летоисчисления, даты всех "непереходящих" праздников сместились на 13 дней раньше.

Таким образом, в октябре 2024 верующие будут отмечать:

1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.

2 октября - священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

3 октября - священномученики Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Элевферия диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 октября - священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, перподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5 октября - преподобной Харитины, княгини Литовской, преподобного Дамиана, пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея Киево-Печерских.

6 октября - апостола Фомы, священномученика Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

7 октября - мучеников Сергея и Вакха, преподобного Сергея Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 октября - преподобной Пелагеи.

9 октября - апостола Иакова Алфеева.

10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского, преподобного Феофана.

12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

13 октября - святых отцов VII Вселенского собора, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

14 октября - великомученицы Параскевы Сербской, преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

15 октября - преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

16 октября - мученика Лонгина сотника, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17 октября - пророка Осии, день Космы и Дамиана, мучеников бессеребренников Аравийских, преподобномученика Андрея Критского.

18 октября - апостола и евангелиста Луки.

19 октября - пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, Димитриевская родительская суббота.

20 октября - великомученика Артемия Антиохийского.

21 октября - святых Иллариона Великого и перенесения мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22 октября - равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семи Эфесских отроков, святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

23 октября - апостола Иакова, брата Господня.

24 октября - мученика Арефа и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

25 октября - мучеников Маркияна и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

26 октября - великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах.

27 октября - преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

28 октября - великомученицы Параскевы Иконийской, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

29 октября - преподобномученицы Анастасии Римлянины.

30 октября - священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии.

31 октября - преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

Какие церковные праздники октября связаны с государственными

Издавна праздник Покрова для украинцев имел особое значение. Пресвятую Богородицу считали своей покровительницей защитники украинской земли - запорожские казаки. Поэтому на Покрова начали отмечать День Украинского казачества. С 2014 года религиозный праздник также совпадает с Днем защитников и защитниц Украины.

После календарной реформы ПЦУ президент Владимир Зеленский своим указом утвердил новые даты государственных праздников, связанных с церковными. В частности, в октябре:

со сменой даты Покрова Пресвятой Богородицы сместился День защитников и защитниц - с 14-го на 1 октября .

- с 14-го на . День украинской письменности и языка отмечают в день памяти Нестора Летописца. Дата праздника была перенесена с 9 ноября на 27 октября.

Напомним, что во время военного положения все дополнительные выходные на государственные праздники в Украине отменены. Поэтому праздник 1 октября 2024 по случаю Дня защитников и защитниц будет рабочим днем.

При подготовке материала использовались: календарь ПЦУ, указ президента Украины №455/2023, информация из Wikipedia.