Які церковні свята в Україні у вересні за новим календарем: повний список та дати

Рік тому Православна церква України і Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тепер більшість церковних дат змістилися на 13 днів раніше.
Які церковні свята відзначають віряни у вересні за новим календарем, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.
У церквах візантійського обряду крім найбільшого свята Великодня встановлені ще 12 найважливіших дат упродовж року. Ці дванадцять великих свят називають "дванадесятими". Вісім із них присвячені Ісусу Христу, а чотири – Богородиці.
У вересні за новоюліанським календарем відзначатимуть два дванадесяті свята - Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Різдво Пресвятої Богородиці – це свято на честь народження Діви Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. У народі це свято ще називають "друга Пречиста". Перша Пречиста – свято Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня), а третя Пречиста - Покров Пресвятої Богородиці (1 жовтня).
Воздвиження Хреста Господнього – свято в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. В основі встановлення свята – дві події: віднайдення у 4 столітті хреста, на якому розіп'яли Ісуса і повернення цього хреста у 7 столітті з Персії до Єрусалиму.
Нагадаємо, ми писали про значення і традиції свята Різдво Пресвятої Богородиці.
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