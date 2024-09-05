Какие церковные праздники в Украине в сентябре по новому календарю: полный список и даты

Год назад Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат сместились на 13 дней раньше.
Какие церковные праздники отмечают верующие в сентябре по новому календарю, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.
В церквях византийского обряда кроме наибольшего праздника Пасхи установлено еще 12 важнейших дат в течение года. Эти двенадцать больших праздников называют "двунадесятыми". Восемь из них посвящены Иисусу Христу, а четыре – Богородице.
В сентябре по новоюлианскому календарю будут отмечать два двунадесятых праздника - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Рождество Пресвятой Богородицы – это праздник в честь рождения Девы Марии, ставшей матерью Иисуса Христа. В народе этот праздник еще называют "вторая Пречистая". Первая Пречистая – праздник Успения Пресвятой Богородицы (15 августа), а третья Пречистая – Покров Пресвятой Богородицы (1 октября).
Воздвижение Креста Господня – праздник в память об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. В основе установления праздника – два события: обретение в 4 веке креста, на котором распяли Иисуса и возвращение этого креста в 7 веке из Персии в Иерусалим.
Напомним, мы писали о значении и традициях праздника Рождество Пресвятой Богородицы.
Также мы рассказывали о празднике Воздвижения Креста Господня и главных традициях.