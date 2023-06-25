Які тести та аналізи можна здати безкоштовно у сімейного лікаря: відповідь МОЗ

Українці можуть здати деякі аналізи та лабораторні тести безкоштовно. Це можна зробити через сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Facebook.
Сімейний лікар при огляді пацієнта може провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Для проведення досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії.
Безплатно можна зробити:
Також безкоштовно у державних лікарнях повинні робити загальний аналіз крові та сечі, аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.
МОЗ наголошує, що витратні матеріали такі як пробірки, рукавички, шприци, серветки, вату та спирт пацієнт не повинен купувати самостійно.
Нагадаємо, в Україні більш ніж половину ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.
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