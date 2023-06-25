Які тести та аналізи можна здати безкоштовно у сімейного лікаря: відповідь МОЗ

Сімейний лікар при огляді пацієнта може провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Для проведення досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії.

Безплатно можна зробити:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також безкоштовно у державних лікарнях повинні робити загальний аналіз крові та сечі, аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.

МОЗ наголошує, що витратні матеріали такі як пробірки, рукавички, шприци, серветки, вату та спирт пацієнт не повинен купувати самостійно.

Нагадаємо, в Україні більш ніж половину ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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