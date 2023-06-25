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Які тести та аналізи можна здати безкоштовно у сімейного лікаря: відповідь МОЗ

Фото: у МОЗ нагадали, які аналізи та тести можна здати безкоштовно (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть здати деякі аналізи та лабораторні тести безкоштовно. Це можна зробити через сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

Сімейний лікар при огляді пацієнта може провести скринінг та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Для проведення досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії.

Безплатно можна зробити:

  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
  • скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також безкоштовно у державних лікарнях повинні робити загальний аналіз крові та сечі, аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.

МОЗ наголошує, що витратні матеріали такі як пробірки, рукавички, шприци, серветки, вату та спирт пацієнт не повинен купувати самостійно.

Нагадаємо, в Україні більш ніж половину ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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