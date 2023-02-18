Які соцвиплати у 2023 році продовжуються автоматично: відповідь уряду

У Кабміні розповіли, які соціальні виплати у 2023 році в Україні продовжаться автоматично, та які потрібно продовжувати в органах соцзахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зазначається, що з 1 січня соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії військового стану плюс один місяць після його завершення. Однак в окремих випадках одержувачам допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги.
При цьому в Кабміні зазначили, що особам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де продовжуються бойові дії, не потрібно звертатися до органів соцзахисту для продовження виплат. У таких випадках продовження відбувається автоматично без звернення.
Нагадаємо, в Україні змінили порядок отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.
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