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Какие соцвыплаты в 2023 году продлеваются автоматически: ответ правительства

Фото: в Кабмине рассказали, какие социальные выплаты в 2023 году в Украине продлятся автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кабмине рассказали, какие социальные выплаты в 2023 году в Украине продлятся автоматически, и какие нужно продлевать в органах соцзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что с 1 января социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Однако в отдельных случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение помощи.

Для кого соцвыплаты в этом году продлеваются автоматически?

  • детям в сложных жизненных обстоятельствах (над которыми осуществляют опеку или попечительство, больным тяжелыми заболеваниями, которые имеют инвалидность и т.д.);
  • гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лицам с инвалидностью, которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими лицами;
  • гражданам, которые имеют пособие на проживание ВПЛ;
  • работоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Кому необходимо обратиться в соцслужбы для продления выплат?

  • малообеспеченным семьям и одиноким матерям, получающим выплаты на детей;
  • лицам, которые получали временное пособие по достижению общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

При этом в Кабмине отметили, что лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия, не нужно обращаться в органы соцзащиты для продления выплат. В этих случаях продление происходит автоматически без обращения.

Напомним, в Украине изменили порядок получения единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.

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