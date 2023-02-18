Какие соцвыплаты в 2023 году продлеваются автоматически: ответ правительства

В Кабмине рассказали, какие социальные выплаты в 2023 году в Украине продлятся автоматически, и какие нужно продлевать в органах соцзащиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Отмечается, что с 1 января социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Однако в отдельных случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение помощи.
При этом в Кабмине отметили, что лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия, не нужно обращаться в органы соцзащиты для продления выплат. В этих случаях продление происходит автоматически без обращения.
Напомним, в Украине изменили порядок получения единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.
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