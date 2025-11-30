Які сьогодні графіки відключення світла в Україні: повний список по областях

Інформація від "Укренерго"

Як повідомили в компанії, в Україні 30 листопада графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби.

Відключати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

В "Укренерго" підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.

Графіки відключень у Києві

У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

1.1 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;

1.2 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;

2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;

2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;

3.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;

4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;

4.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;

5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 20:30;

5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;

6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;

6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 листопада (t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Волинській області

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

на офіційному сайті;

у чат-боті у Viber;

у Facebook.

Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Графіки відключень на 30 листопада у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 30 листопада у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада у Закарпатській області (інфографіка: zakarpat.energy)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 14:30 – 18:30;

черга 1.2 : 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;

черга 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;

черга 2.2: 10:30 – 15:30;

черга 3.1: 15:00 – 20:00;

черга 3.2: 08:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

черга 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

черга 4.2: 06:30 – 11:00, 19:30 – 22:30;

черга 5.1: 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

черга 5.2: 08:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

черга 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;

черга 6.2: 10:30 – 15:30.

Графіки відключень у Львівській області

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Графіки відключень в Івано-Франківській області

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

на офіційному сайті;

на сторінці "Графіки вимкнень";

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень на 30 листопада в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 30 листопада у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 30 листопада 2025 року в області:

з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

з 07:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 09:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2, 5 черг.

з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг.

з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1, 5 черг, з 22:00 по 24:00 в обсязі 0, 5 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 30 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)