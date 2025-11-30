Які сьогодні графіки відключення світла в Україні: повний список по областях

Внаслідок масованих ворожих ракетно-дронових атак по Україні, впродовж сьогоднішнього дня, 30 листопада, у різних областях діють графіки відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомили в компанії, в Україні 30 листопада графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби.
Відключати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
В "Укренерго" підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.
Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.
У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 листопада (t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 30 листопада у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 30 листопада у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень на 30 листопада в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Графіки відключень на 30 листопада у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Графіки відключень на 30 листопада у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)
Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.
Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:
Графіки відключень на 30 листопада у Закарпатській області (інфографіка: zakarpat.energy)
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Графіки відключень на 30 листопада у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:
Графіки відключень на 30 листопада в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень на 30 листопада у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 30 листопада 2025 року в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Графіки відключень на 30 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки відключень на 30 листопада у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Графіки відключень на 30 листопада у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна: