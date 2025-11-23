Які сьогодні графіки відключення світла в Україні: повний список по областях

Внаслідок масованих ворожих ракетно-дронових атак по Україні, впродовж сьогоднішнього дня - неділі, 23 листопада - у різних областях діють графіки відключення електроенергії.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

Як повідомили в компанії, в Україні 23 листопада у більшості регіонів будуть діяти відключення електроенергії. Обмеження - наслідки російських терористичних актів проти української енергосистеми.

Вимикати світло для побутових споживачів будуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 2,5 черг одночасно - сумарно це складає приблизно 8 годин без світла.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В компанії нагадали, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації.



Графіки відключень у Києві

У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30, та з 22:00 до 24:00;

1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;

2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

3.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

3.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

4.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

4.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;

5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;

6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 23 листопада (t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 23 листопада.

Графіки відключень на 23 листопада у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 23 листопада в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 23 листопада у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00;

черга 1.2: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00;

черга 2.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

черга 2.2: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

черга 3.1: 00:00 - 03:00, 10:00 - 17:00;

черга 3.2: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00, 23:30 - 24:00;

черга 4.1: 08:30 - 13:30, 17:00 - 20:30;

черга 4.2: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

черга 5.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

черга 5.2: 13:30 - 20:30;

черга 6.1: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

черга 6.2: 00:00 - 00:30, 08:30 - 13:30, 20:30 - 24:00.

Графіки відключень у Львівській області

За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні у Львові та області діють аварійні відключення обсягом 10 черг.

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 23 листопада у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 23 листопада 2025 року в області:

з 09:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;

з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 23 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Харківській області