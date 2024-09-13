Які штрафи передбачені за неявку за повісткою: роз’яснення юриста

Що робити, якщо виникають розбіжності у військовому обліку

У зв'язку із впровадженням Закону №10379, відповідальність за порушення військових обов'язків значно посилено. Зокрема, у питаннях покарання за неявку за повісткою.

Повістку в Україні можуть вручити для того, аби військовозобов’язаний або резервіст з’явився до територіального центру комплектації та соціальної підтримки для уточнення даних. Така необхідність може виникнути, якщо між військово-обліковим документом та даними Єдиного державного реєстру призовників виникають розбіжності.

Старший групи оповіщення зобов'язаний запропонувати громадянину (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів) з’явитися до ТЦК та СП. Там потрібно уточнити свої персональні дані, а також звірити інформацію з реєстром. Для цього громадянину оформляється та вручається повістка. Відмова від її отримання документується актом та тягне за собою юридичну відповідальність.

Відповідальність за порушення військового обліку

Згідно з новим законом, введено кілька рівнів порушень: перше порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень

у воєнний час або при повторному порушенні – від 17 000 до 25 500 гривень

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:

у мирний час для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень

для посадових осіб та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень

для посадових осіб та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень

Військовозобов'язані, які не з'являються до ТЦК за повісткою, ухиляються від взяття на облік чи не оновлюють свої дані, тепер ризикують отримати штраф у розмірі 17 000 гривень. Якщо підприємство не надає інформацію про співробітників, відповідальність лягає на юридичну особу, якій загрожує штраф у розмірі 34 000 гривень.