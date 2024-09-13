Які штрафи передбачені за неявку за повісткою: роз’яснення юриста

Штраф за неявку в територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання повістки значно виріс.
РБК-Україна дізналося у керуючої АБ "Тетяни Даниленко" адвоката Тетяни Даниленко, що очікує резервістів та військовозобов’язаних у випадку неявки до ТЦК та СП.
У зв'язку із впровадженням Закону №10379, відповідальність за порушення військових обов'язків значно посилено. Зокрема, у питаннях покарання за неявку за повісткою.
Повістку в Україні можуть вручити для того, аби військовозобов’язаний або резервіст з’явився до територіального центру комплектації та соціальної підтримки для уточнення даних. Така необхідність може виникнути, якщо між військово-обліковим документом та даними Єдиного державного реєстру призовників виникають розбіжності.
Старший групи оповіщення зобов'язаний запропонувати громадянину (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів) з’явитися до ТЦК та СП. Там потрібно уточнити свої персональні дані, а також звірити інформацію з реєстром. Для цього громадянину оформляється та вручається повістка. Відмова від її отримання документується актом та тягне за собою юридичну відповідальність.
Згідно з новим законом, введено кілька рівнів порушень: перше порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.
За порушення військового обліку:
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:
За ухилення від мобілізації у воєнний час:
Військовозобов'язані, які не з'являються до ТЦК за повісткою, ухиляються від взяття на облік чи не оновлюють свої дані, тепер ризикують отримати штраф у розмірі 17 000 гривень. Якщо підприємство не надає інформацію про співробітників, відповідальність лягає на юридичну особу, якій загрожує штраф у розмірі 34 000 гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що в умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із паспортом, який можуть вимагати пред'явити представники ТЦК, поліції або Держприкордонслужби.
Військовозобов'язані жінки, за аналогічних умов, мають пред'являти лише паспорт (паперовий, ID-картку або електронний документ у "Дії"). Чоловіки можуть отримати військово-обліковий документ у територіальному центрі комплектування або, починаючи з 18 травня 2024 року, у ЦНАПах чи через застосунок "Резерв+".
Також ми розповідали, у чому різниця між термінами "призовник" і "військовозобов'язаний", а також, які обов’язки мають люди, які належать до цих категорій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.