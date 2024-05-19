Які щеплення треба зробити перед вагітністю: детальний "путівник" для майбутньої мами

Серед щеплень, які варто робити всім дорослим, існують такі, що особливо важливі для жінки, яка планує стати мамою. Спеціалісти розповіли про алгоритм надважливих вакцинацій перед вагітністю.

Скринінг на інфекції

Не завжди людина може пам’ятати або й знати свою історію перенесених захворювань. Тому коли жінка планує стати мамою, їй необхідно перевірити свій імунітет до тих хвороб, які є особливо небезпечними під час вагітності, тобто можуть завдати серйозної шкоди плоду. І, за потреби, "надолужити" необхідні щеплення.

Йдеться про такі обстеження:

на антитіла (IgG) до краснухи, кору й паротиту ;

; на весь профіль гепатиту В (покаже наявність/відсутність збудника, чи має людина поствакцинальний імунітет, чи взагалі колись хворіла на гепатит В);

(покаже наявність/відсутність збудника, чи має людина поствакцинальний імунітет, чи взагалі колись хворіла на гепатит В); на наявність ВІЛ-інфекції;

на гепатит С;

на антитіла до вітряної віспи, якщо статус за цією хворобою невідомий або не записаний до медичної історії жінки.

Такі обстеження дають змогу сформувати належну тактику дій.

Які щеплення варто зробити на етапі планування вагітності?

Більшість вакцин абсолютно безпечні для жінок, які виношують дитину, як-от вакцини проти гепатиту В, грипу, COVID-19 та інші. Проте є й такі, які не дозволено застосовувати в період вагітності. Саме на них передусім варто звернути увагу під час планування материнства, щоби щепитися до зачаття дитини й захистити себе та майбутнє немовля.

Йдеться про так звані "живі" вакцини:

кір, паротит, краснуха (КПК);

вітряна віспа.

Під час вагітності ці хвороби несуть велику загрозу для здоров’я малюка, наприклад, розвиток синдрому вродженої краснухи. За посиланням ви можете пройти коротке опитування від Центру контролю та профілактики хвороб США щодо вакцинації для дорослих та отримати орієнтовні рекомендації. У будь-якому разі радимо спершу обговорити все, що стосується щеплень, з вашим лікарем.

А допоміжним інструментом у питаннях вакцинації у вашій родині стане додаток Vaccination Notes, де можна швидко та просто зберігати всі дані про вакцинацію та планувати щеплення.

Як щепитися? Алгоритм дій

Передусім варто звернутися до свого сімейного лікаря або лікарки та отримати подальші рекомендації. Вакцинуватись ви зможете за власний кошт.

Важливо, що щеплення проти КПК (проти кору, паротиту та краснухи, - ред) та вітряної віспи проводять не пізніше, ніж за 28 днів до зачаття. Якщо з певних причин жінка не встигла щепитися до вагітності, варто відкласти вакцинацію на період після пологів.

Варто врахувати, що протягом 2022-2023 років вакцини проти вітряної віспи в Україні не було. Якщо у вас є потреба зробити це щеплення, обговоріть спільно з сімейним лікарем/кою, які є наразі варіанти дій.

Бувають ситуації, коли жінка вакцинувалась "живими" вакцинами, не підозрюючи, що вже вагітна. Тоді слід звернутися до свого лікаря/ки для перегляду ситуації, проте в жодному разі це не є показом до переривання вагітності.