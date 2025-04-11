Справедлива судова та правоохоронна система, захист інвестицій: що обговорюють у США

На тлі загострення суперечностей щодо тарифів, які дедалі далі розділяють Європу і США, у Вашингтоні обговорюють питання застосування юрисдикції США в Україні та реформу правоохоронної і судової системи як обов'язкову умову подальшої співпраці двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Аріеля Коена - доктора дипломатії і права, члена Ради Міжнародних відносин США, провідного експерта Атлантичної Ради, керуючого директора Міжнародного центру з податків та інвестицій, фахівця з міжнародних політичних ризиків і стратегічних комунікацій, засновника фірми International Market Analysis.

У звʼязку з цим в США активно обговорюють можливість розширення правозастосування Сполучених Штатів в Україні, а також необхідність реформування української правоохоронної та судової систем у бік їхньої прозорості та незалежності як невід'ємну умову подальшого економічного та політичного співробітництва між країнами, зазначає Аріель Коен.



Про двосторонню угоду між США та Україною

Україна об'єктивно перебуває в дуже непростій військовій, геополітичній та економічній ситуації. Тиск Росії не припиняється. Європейська допомога надходить недостатньо оперативно. Вона потребує підтримки США, тоді як для адміністрації Дональда Трампа вкрай важливо продемонструвати лідерство і виконання взятих на себе зовнішньополітичних передвиборчих обіцянок, зокрема в питаннях досягнення перемир'я в Україні та стабілізації міжнародних партнерств. Тому узгодження та підписання угоди виглядає цілком імовірним.

Американський бізнес уже сьогодні виявляє певний інтерес до можливостей інвестування та промислового співробітництва з Україною. Однак внутрішні та зовнішньополітичні ризики дуже високі, і реалізація таких інвестицій є малоймовірною або навіть неможливою без належної, розвиненої інституційної та юридичної бази.

Для захисту інвестицій необхідна наявність незалежної, справедливої та ефективної правоохоронної та судової системи, яка, на думку американських ділових кіл і міжнародних спостерігачів, в Україні наразі відсутня. Я майже три десятиліття є старшим радником Українсько-Американської Ділової Ради, і постійно стаю свідком того, як страждає американський бізнес від некомпетентності та корумпованості чиновницького апарату, та й вищих кіл у Києві.

Проблеми та недоліки системи підтримки іноземних інвестицій

Згідно з останніми звітами Державного департаменту США, серед основних системних проблем України виокремлюються бюрократизація державних процесів і високий рівень корупції на всіх рівнях влади. Попри створення нових антикорупційних інститутів, таких як НАБУ, САП і ВАКС, їхня діяльність не привела до очікуваних результатів. В Адміністрації Трампа з підозрою ставляться до цих систем, на їхню думку, створених попередньою владою.

Ба більше, республіканці звинувачують ці органи в тому, що вони системно підігравали Демократам, вели політично вмотивовані справи, граючи проти республіканців і особисто проти Дональда Трампа. Білий Дім, деякі конгресмени і сенатори, і частина експертного співтовариства ставляться до цих інституцій із недовірою.

Однією з обговорюваних ініціатив є проведення незалежного розслідування діяльності українських антикорупційних органів за участю американських правоохоронних і зовнішньополітичних служб. Такий захід може мати значення для майбутнього українсько-американських відносин.

Якщо це станеться, реалізація цієї ініціативи потребує часу та узгоджень. Наразі розглядаються моделі поглибленої взаємодії з американськими правоохоронними структурами, а також можливість застосування елементів юрисдикції США до певних категорій справ, особливо в інвестиційній та кримінально-наглядовій діяльності державних чиновників, прокурорів і судів.

Очевидно, що тотальне перезавантаження національних інституцій в Україні візьме багато часу і зусиль. Швидше, буде проведена поетапна оцінка діяльності конкретних чиновників, прокурорів і суддів з індивідуальним підходом до їхньої відповідальності. Будуть проведені тренінги, перепідготовка силовиків, прокурорсько-суддівського складу, вищої ланки слідчих. Наївно вважати, що американські спецслужби не володіють об'єктивною інформацією про найбільш одіозні фігури в українській правовій системі.

Про захист прав людини в Україні

Попри те, що в умовах війни ресурси країни спрямовані на оборону, Україна може і повинна показувати свої відмінності від російської системи авторитаризму. Однак у Вашингтоні все частіше фіксують сигнали про погіршення не тільки інвестиційного клімату, а й про порушення прав людини. Це погіршує ситуацію для друзів України, для Громади.

І ця інформація надходить з об'єктивних, неполітизованих джерел. Одне з ключових таких джерел - Харківська правозахисна група (ХПГ), яка є постійним партнером міжнародних правозахисних структур. Їхня аналітика часто є одним із джерел щорічного звіту про права людини в Україні Державного департаменту США. За даними моніторингу ХПГ, ситуація у сфері прав людини залишається критичною.

Український бізнес продовжує скаржитися на тиск з боку силових органів. Прокуратура і суди часто не тільки не захищають підприємців, а й діють у координації з політичними та іншими структурами, з недобросовісними конкурентами, покривають порушення і навіть беруть участь у незаконних переслідуваннях.

У низці випадків фіксуються ознаки замовних справ, ініційованих як із вищих ешелонів влади, так і за вказівкою керівництва правоохоронних органів, які чинять тиск на суддів з метою отримання потрібних рішень.

Яскравий приклад - так звана "справа Мазепи", у якій фонд з американськими інвестиціями ризикує втратити майно, і голова фонду зазнав кримінального переслідування нібито за операцію з придбання землі, здійснену десятиліття тому.

Якщо в США співпраця з державою вважається ознакою надійності та репутації, то в Україні вона часто обертається для бізнесу кримінальним переслідуванням і втратою активів.

Деякі справи в умовах війни завдають шкоди як економічним, так і репутаційним і навіть геополітичним інтересам України.

Як експерт в енергетиці наведу приклад, який ХПГ включила до свого моніторингу. Справа компанії Золотий Мандарин Ойл. Наприкінці 2000-х років компанія придбала 25 000 тонн мазуту, що зберігається в державних резервуарах. Однак продукція не була відвантажена покупцеві, рішення суду про повернення майна не виконані, компенсація і вартість не виплачена.

При цьому, антикорупційні органи замість переслідування винних чиновників, які заволоділи майном приватної компанії, ініціювали кримінальні справи проти адвокатів і підприємців за звернення до національних і міжнародних судів.

Ба більше, у цій справі намагалися дискредитувати суддю ЄСПЛ від України, вступили в конфлікт із міжнародним судом, який розглядає позови України проти Росії. Були випадки погроз правозахисникам і адвокатам, які працювали з міжнародними структурами. Це не виглядає як захист бізнесу і підприємництва або державно-приватне партнерство. На думку правозахисників, це - переслідування із зовсім іншою метою.

Про головного рабина України

Я неодноразово зустрічався з р. Моше Асманом. Це світла, духовно сильна людина. Це апогей абсурду - організовано стеження і прослуховування... за Центральною синагогою Києва, включно з конфліктом із головним рабином України Моше Асманом, визнаним лідером Хабад-руху і міжнародним релігійним і духовним авторитетом, зокрема у США.

Подібні дії викликали негативну реакцію як в українській єврейській громаді, так і серед представників американського політичного істеблішменту. У Києві забули, що сім'я Дональда Трампа тісно пов'язана з Хабадом, донька Іванка Трамп і його зять Джаред Кушнір пожертвували понад 1 мільйон доларів цій течії іудаїзму, а сам рабин Асман неодноразово зустрічався з високопоставленими представниками адміністрації США, включно з участю в офіційних церемоніях інавгурації Президента США.

Нещодавно на запрошення рабина Асмана в Україну прибув пастор Марк Бернс, часто згадуваний як особистий духовний радник Дональда Трампа, чий голос сьогодні має вагоме значення у формуванні нової стратегії та політики Америки; рабин Асман побудував із ним теплі стосунки.

В умовах, коли Україні життєво необхідно зміцнювати зв'язки з міжнародними партнерами і шукати союзників, вона, навпаки, вступає в конфлікти, тим самим граючи на руку своїм супротивникам.

Подібні інциденти формують у Білому домі реальне уявлення про ситуацію в Україні та інвестиційний клімат.

Забезпечення юридичних і правозастосовних механізмів з використанням американської юрисдикції розглядається адміністрацією як необхідні термінові заходи в рамках проведення всеосяжних інституційних реформ., Моніторинг діяльності чиновників, суддів і прокурорів і неухильне дотримання прав людини - це не просто умова надання допомоги, не лише вимога найважливіших іноземних партнерів, а нагальна потреба для самих громадян України.