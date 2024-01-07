Які продукти покращують психічне здоров'я: відповідь МОЗ

Консультант з громадського здоровʼя МОЗ України розповіла, які харчові продукти корисні для мозку, а отже - і психічного здоров’я, а яких краще уникати.

Середземноморська дієта

Середземноморська дієта багата на фрукти, овочі, цільнозернові продукти, рибу та оливкову олію. Ці продукти містять корисні поживні речовини, такі як антиоксиданти, поліненасичені жирні кислоти та вітамін B.

Дослідження показали, що люди, які дотримуються середземноморської дієти, мають на 30% нижчий ризик розвитку депресії, ніж ті, хто їсть багато оброблених продуктів та насичених жирів.

Жири

Поліненасичені жирні кислоти, такі як Омега-3, корисні для психічного здоров'я. Вони допомагають знизити запалення та покращити когнітивні функції.

Омега-3 жирні кислоти містяться в рибі, горіхах, насінні та листовій зелені.

Трансжири, з іншого боку, шкідливі для психічного здоров'я. Вони можуть підвищити ризик депресії та інших психічних розладів.

Риб'ячий жир

Риб'ячий жир, який містить Омега-3 жирні кислоти, може допомогти запобігти депресії, тривозі та психотичним розладам.

Ягоди

Ягоди містять антиоксиданти, які можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень. Дослідження показали, що ягоди можуть покращити когнітивні функції та зменшити ризик деменції.

Червоне м'ясо

Необроблене червоне м'ясо може бути корисним для психічного здоров'я. Воно містить залізо, цинк та інші поживні речовини, які важливі для мозкової функції. Однак важливо вибирати червоне м'ясо з низьким вмістом насичених жирів.

Кава

Кава містить кофеїн, який може покращити настрій та увагу. Дослідження показали, що кава може знизити ризик депресії та інсульту.

Шоколад

Шоколад містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень. Дослідження показали, що шоколад може покращити когнітивні функції та зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Які продукти варто уникати?

Насичені жири та рафіновані вуглеводи можуть підвищити ризик депресії та інших психічних розладів. Насичені жири містяться в жирних молочних продуктах, м'ясі та оброблених продуктах.

Рафіновані вуглеводи містяться в білому хлібі, білому рисі, картоплі фрі та інших солодощах. Сіль також може негативно впливати на психічне здоров'я. Надмірне споживання солі може підвищити ризик інсульту та погіршення когнітивних функцій.

Загальні рекомендації

Для збереження психічного здоров'я важливо дотримуватися здорової дієти, яка багата на фрукти, овочі, цільнозернові продукти, рибу та оливкову олію. Також важливо обмежити споживання насичених жирів, рафінованих вуглеводів та солі.