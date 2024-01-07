RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие продукты улучшают психическое здоровье: ответ Минздрава

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Питание имеет важное влияние на наше психическое здоровье. Здоровая диета может помочь предотвратить депрессию, тревогу и другие психические расстройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Консультант по общественному здоровью Минздрава Украины рассказала, какие продукты питания полезны для мозга, а значит - и психического здоровья, а каких лучше избегать. 

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета богата фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и оливковым маслом. Эти продукты содержат полезные питательные вещества, такие как антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и витамин B.

Исследования показали, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, имеют на 30% более низкий риск развития депрессии, чем те, кто ест много обработанных продуктов и насыщенных жиров.

Жиры

Полиненасыщенные жирные кислоты, такие как Омега-3, полезны для психического здоровья. Они помогают снизить воспаление и улучшить когнитивные функции.

Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, орехах, семенах и листовой зелени.

Трансжиры, с другой стороны, вредны для психического здоровья. Они могут повысить риск депрессии и других психических расстройств.

Рыбий жир

Рыбий жир, содержащий Омега-3 жирные кислоты, может помочь предотвратить депрессию, тревогу и психотические расстройства.

Ягоды

Ягоды содержат антиоксиданты, которые могут помочь защитить мозг от повреждений. Исследования показали, что ягоды могут улучшить когнитивные функции и уменьшить риск деменции.

Красное мясо

Необработанное красное мясо может быть полезным для психического здоровья. Оно содержит железо, цинк и другие питательные вещества, которые важны для мозговой функции. Однако важно выбирать красное мясо с низким содержанием насыщенных жиров.

Кофе

Кофе содержит кофеин, который может улучшить настроение и внимание. Исследования показали, что кофе может снизить риск депрессии и инсульта.

Шоколад

Шоколад содержит антиоксиданты, которые могут помочь защитить мозг от повреждений. Исследования показали, что шоколад может улучшить когнитивные функции и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие продукты следует избегать?

Насыщенные жиры и рафинированные углеводы могут повысить риск депрессии и других психических расстройств. Насыщенные жиры содержатся в жирных молочных продуктах, мясе и обработанных продуктах.

Рафинированные углеводы содержатся в белом хлебе, белом рисе, картофеле фри и других сладостях. Соль также может негативно влиять на психическое здоровье. Чрезмерное потребление соли может повысить риск инсульта и ухудшения когнитивных функций.

Общие рекомендации

Для сохранения психического здоровья важно придерживаться здоровой диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и оливковым маслом. Также важно ограничить потребление насыщенных жиров, рафинированных углеводов и соли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиМинистерство здравоохранения Украины