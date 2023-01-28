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Які послуги доступні для внутрішніх переселенців онлайн: роз'яснення Мінсоцполітики

Фото: для ВПО доступні послуги онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 24 січня 2023 року на обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перебуває майже 5 млн людей. Вони мають можливість скористатися послугами онлайн в застосунку та на порталі Дія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Зокрема ВПО можуть:

  • отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання в застосунку Дія. Послугами скористалися понад 1,4 млн людей.
  • змінити місце фактичного проживання ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося понад 45 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) - 15 273 осіб.
  • скасувати довідку ВПО в застосунку Дія. Послугою вже скористалося близько 75 тис людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) - 28 833 осіб.

Така можливість стала доступною завдяки електронним інформаційним обмінам між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом Дія. Що, в свою чергу, забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконтрольній Україні території, можуть подати заяву на пільговий іпотечний кредит на порталі Дія.

Цією послугою вже скористалося понад 32 тис. людей, зокрема в період із 01.01.23 по 24.01.23 (включно) - 621 людина.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. У разі "дострокового" звільнення кошти потрібно буде повернути.

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Міністерство соціальної політики