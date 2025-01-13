Які порушення ПДР можуть фіксувати камери в Україні у 2025 році

На шляхах України встановлено порядку 250 – 270 камер, які розміщено приблизно у 25 населених пунктах і на заміських трасах 15 областей України. Взагалі-то "залізо", встановлене на стовпах і ажурних розтяжках, готове до виявлення цілого переліку серйозних порушень, але програмне забезпечення з якоїсь причини обмежує цей функціонал.

Що фіксують камери

Отже, самі посадовці, які створювали комплекс спостереження п’ять років тому, повідомляли свого часу, що систему неважко налаштувати на виявлення цілої групи порушень:

Рух на забороняючий сигнал світлофору;

Порушення правил зупинки і стоянки, зокрема на смузі громадського транспорту;

Виїзд на зустрічну смугу руху;

Порушення правил проїзду залізничних переїздів;

Рух тротуаром.

Проте, відтоді і до сьогодні ці можливості не реалізовані. Відтак, єдиним порушенням ПДР, за яке може покарати система фотофіксації в Україні, є перевищення швидкості (є виняток, про який нижче).

Кожна камера на місцевості "знає" ліміт, встановлений на її відрізку. Пропускаючи через кадр всі машини без розбору, вона робить знімок тієї, яка рухається швидше дозволеного. І потім уже активується процедура накладення покарання.

Як камера штрафує порушників

Автоматизована система аналітичного центру МВС знаходить машину у базі, звіряє з державним номерним знаком її модель, колір та VIN. Попутно встановлюється юридичний власник і на нього ім’я складається постанова про накладення адміністративного стягнення. Черговий інспектор патрульної поліції в аналітичному центрі перевіряє цей документ на предмет відповідності даних. І якщо все гаразд, лист роздруковується на папері і поштою відправляється за місцем реєстрації власника. Також накладений штраф з’являється в особистому кабінеті водія у сервісному центрі МВС та в “Дії”. Тут же додається фото і QR-посилання на коротке відео з машиною в момент порушення.

Цікаво, що українські камери налаштована не на ту цифру, яку встановлює ПДР і дорожні знаки, а на більшу – вона плюсує те саме дозволене перевищення на 20 км/год.

Камера-виняток: штраф за смугу

Певно, для ілюстрації розширених можливостей системи спостереження правоохоронці увімкнули на одній з камер додатковий функціонал.

Точніше, йдеться про пару камер на бульварі Міхновського (колишній бульвар Дружби народів) в Києві. Вони ще з позаминулого року не тільки ловлять порушників швидкісного режиму, а й відстежують і "карають" гонщиків, які обганяють потік машин по виокремленій смузі, призначений для громадського транспорту.

Чи будуть камери штрафувати за відсутність страховки

На початку 2025 року інформаційний простір сколихнула новина про те, що камери автоматичної фіксації будуть карати водіїв за відсутність страховки – так званої автоцивілки.

І це повідомлення цілком правдоподібне, адже всім відомо, що камери давно вміють зчитувати номери машин, а доступ до бази застрахованих авто є відкритим. І як мінімум у столичному регіоні система навчена звіряти кожен сфотографований номер з кількома базами зареєстрованих автівок. Відтак, зіставити ці два параметри нічого не варто – так само як і розіслати потім постанови про адміністративне стягнення власникам транспортних засобів, які експлуатуються без страховки.

Але буквально відразу ці повідомлення були спростовані офіційними особами. Тобто, станом на початок 2025 року автоматичних штрафів за їзду без автоцивілки немає.

Коротко

Звісно, ці камери – дуже неприємна річ: і гроші відбирають, і нерви псують, і поганяти як слід не дають. Але якщо добре подумати, кожній новій функції камер фотофіксації треба радіти. Адже це означає, що новий стимул для дотримання Правил з’явиться не тільки у вас, а й у справді небезпечних порушників, які своїми діями загрожують здоров’ю та майну усіх водіїв.