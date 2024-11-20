За які порушення можуть забрати водійське посвідчення в Україні: роз’яснення юриста

Основні причини позбавлення водійських прав

Керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Покарання за це порушення передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Позбавити водійського посвідчення можуть у випадку:

водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння

відмови від проходження медичного огляду

вживання алкоголю після ДТП до перевірки

Адміністративне стягнення передбачає позбавлення прав на період від 1 до 10 років залежно від тяжкості та повторності порушення.

Створення аварійної ситуації. Згідно зі ст. 122 КУпАП, якщо водій порушив ПДР так, що інші учасники дорожнього руху змушені були змінювати швидкість чи напрямок руху для уникнення аварії, суд може позбавити його права керування транспортним засобом на строк від 6 до 12 місяців.

Ігнорування вимоги поліції зупинитися згідно зі ст. 122 КУпАП передбачає позбавлення прав на 3–6 місяців.

Порушення правил на залізничному переїзді. Відповідно до ст. 123 КУпАП виїзд на переїзд на заборонений сигнал чи за зачинені шлагбауми карається позбавленням права керування транспортним засобом на 1–3 роки.

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Відповідно до ст. 124 КУпАП позбавлення прав можливе у випадках, коли дії водія стали причиною дорожньо-транспортної пригоди. За таке порушення можуть позбавити прав на період від 6 до 12 місяців.

Керування технічно несправним авто. Згідно зі ст. 121 КУпАП за повторне порушення протягом року в Україні можуть позбавити права керувати автомобілем на період від 3 до 6 місяців.

Як повернути водійське посвідчення

Процедура повернення водійського посвідчення складається з кількох етапів:

закінчення терміну покарання – претендувати раніше на повернення прав водії не можуть

проходження медичного огляду – обов’язково потрібно підтвердити стан здоров’я

складання іспиту з ПДР – потрібно підтвердити знання правил

подання заяви до сервісного центру МВС – посвідчення можна отримати лише за наявності усіх необхідних документів

Адвокатка наголошує, що позбавлення водійських прав — це серйозне покарання, якого можна уникнути, дотримуючись правил дорожнього руху. Водночас водій не завжди є не правим й іноді можна уникнути позбавлення водійського посвідчення.