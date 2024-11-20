За які порушення можуть забрати водійське посвідчення в Україні: роз’яснення юриста

За порушення Правил дорожнього руху (ПДР) українське законодавство передбачає суворі санкції, зокрема позбавлення права керування. Такий вид адміністративного стягнення може застосувати виключно суд.
У коментарі РБК-Україна адвокатка Адвокатського об’єднання "Діскі Лекс" Ганна Рябуха розповіла про основні причини, за які водіїв можуть позбавити права керування транспортними засобами.
Керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Покарання за це порушення передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Позбавити водійського посвідчення можуть у випадку:
Адміністративне стягнення передбачає позбавлення прав на період від 1 до 10 років залежно від тяжкості та повторності порушення.
Створення аварійної ситуації. Згідно зі ст. 122 КУпАП, якщо водій порушив ПДР так, що інші учасники дорожнього руху змушені були змінювати швидкість чи напрямок руху для уникнення аварії, суд може позбавити його права керування транспортним засобом на строк від 6 до 12 місяців.
Ігнорування вимоги поліції зупинитися згідно зі ст. 122 КУпАП передбачає позбавлення прав на 3–6 місяців.
Порушення правил на залізничному переїзді. Відповідно до ст. 123 КУпАП виїзд на переїзд на заборонений сигнал чи за зачинені шлагбауми карається позбавленням права керування транспортним засобом на 1–3 роки.
Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Відповідно до ст. 124 КУпАП позбавлення прав можливе у випадках, коли дії водія стали причиною дорожньо-транспортної пригоди. За таке порушення можуть позбавити прав на період від 6 до 12 місяців.
Керування технічно несправним авто. Згідно зі ст. 121 КУпАП за повторне порушення протягом року в Україні можуть позбавити права керувати автомобілем на період від 3 до 6 місяців.
Процедура повернення водійського посвідчення складається з кількох етапів:
Адвокатка наголошує, що позбавлення водійських прав — це серйозне покарання, якого можна уникнути, дотримуючись правил дорожнього руху. Водночас водій не завжди є не правим й іноді можна уникнути позбавлення водійського посвідчення.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 серпня сервісні центри МВС розпочали видачу водійських посвідчень оновленого зразка. Новий бланк містить три літери та шість цифр захисного елемента, що знижує ризик підробки документів. Раніше видані посвідчення водія залишаються чинними, проте їх можна замінити у випадку втрати або крадіжки, закінчення терміну дії, зміни анкетних даних.
Також ми писали, що водійське посвідчення, отримане вперше, діє два роки та потребує заміни на постійне за певних умов. У разі прострочення терміну дії документа без його заміни водію можуть загрожувати серйозні наслідки, зокрема штрафи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.