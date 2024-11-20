За какие нарушения могут забрать водительские права: разъяснение юриста

Основные причины лишения водительских прав

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за это нарушение предусмотрено ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Лишить водительского удостоверения могут в случае:

вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

отказа от прохождения медицинского осмотра

употребление алкоголя после ДТП до проверки

Административное взыскание подразумевает лишение прав на период от 1 до 10 лет в зависимости от тяжести и повторности нарушения.

Создание аварийной ситуации. Согласно ст. 122 КУоАП, если водитель нарушил ПДД так, что другие участники дорожного движения вынуждены были изменять скорость или направление движения во избежание аварии, суд может лишить его права управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев.

Игнорирование требования полиции остановиться согласно ст. 122 КУоАП предусматривает лишение прав на 3–6 месяцев.

Нарушение правил на железнодорожном переезде. Согласно ст. 123 КУоАП выезд на переезд на запрещенный сигнал или за закрытые шлагбаумы наказывается лишением права управления транспортным средством на 1–3 года.

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества. Согласно ст. 124 КУоАП лишение прав возможно в случаях, когда действия водителя стали причиной ДТП. За такое нарушение могут лишить прав на период от 6 до 12 месяцев.

Управление технически неисправным авто. Согласно ст. 121 КУоАП за повторное нарушение в течение года в Украине могут лишить права управлять автомобилем на период от 3 до 6 месяцев.

Как вернуть водительское удостоверение

Процедура возвращения водительского удостоверения состоит из нескольких этапов:

окончание срока наказания – претендовать ранее на возвращение водительских прав не могут

прохождение медицинского осмотра – обязательно нужно подтвердить состояние здоровья

сдача экзамена по ПДД – нужно подтвердить знание правил

подача заявления в сервисный центр МВД – удостоверение можно получить только при наличии всех необходимых документов

Адвокат отмечает, что лишение водительских прав — это серьезное наказание, которого можно избежать, соблюдая правила дорожного движения. В то же время водитель не всегда не прав и иногда можно избежать лишения водительского удостоверения.