За які медичні послуги доведеться платити українцям із 1 січня 2025 року: перелік

Починаючи з 1 січня 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров’я почнуть надавати окремі медичні послуги за оплату. Таке рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів України влітку 2024 року, щоб підвищити прозорість фінансових процесів у медичній системі та мінімізувати неформальні платежі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Які послуги стануть платними

У МОЗ пояснюють, що платними стануть послуги, які не входять до Програми медичних гарантій, витрати на які покриває держава. Серед таких:

звернення без направлення лікаря, за винятком випадків, коли направлення не вимагається

медичні послуги за договорами з юридичними особами

послуги в закладах сектору безпеки і оборони або Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до прикріпленого контингенту

Крім того, пацієнти оплачуватимуть додаткові послуги:

надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта, якщо це не зумовлено його медичним станом

можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги

перебування в палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта

Як безоплатно отримати медичні послуги

Водночас медична допомога в межах Програми медичних гарантій залишається безоплатною, але в деяких випадках для її отримання необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Без направлення українці можуть отримувати первинну та екстрену медичну допомогу, а також звертатися до таких спеціалістів, як акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр або лікар, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання.

МОЗ наголосило, що всі платні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені закладами охорони здоров’я. Інформацію про їхній перелік і вартість необхідно розмістити на офіційних сайтах лікарень і на інформаційних стендах.

Оплата за такі послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом, а сам факт надання платної медичної допомоги має бути оформлений офіційними документами та внесений до електронної системи охорони здоров’я.