Які машини краще не купувати з рук: поради автомобілістам

У кожного автомобіліста свої уподобання щодо марок і моделей, але є машини, покупки яких однозначно слід уникати. Які саме авто мають на увазі автомобільні експерти?
Про автомобілі, які краще не купувати з пробігом, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті були використані матеріали AutoRia та AvtoBazar.
Говорячи про вживані автомобілі, можна відзначити цілу низку нюансів, машин з якими слід уникати незалежно від їхньої марки, моделі і покоління. Адже це, образно кажучи, маркери небезпеки для вас як другого чи третього власника.
Авто, які не варто купувати вживаними:
Так, шансів зробити вдалу покупку у вас буде набагато більше, якщо ви шукаєте автомобіль масової моделі, поширений у вашій країні і у вашому регіоні зокрема. При тому багато хто з автомобілістів жадає чогось більш-менш ексклюзивного. Такий варіант теж має шанси на успіх, але перед тим краще знайти людей, які добре знайомі з таким рідкісним авто, і розпитати їх про нюанси вибору та експлуатації даної машини.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 найкращих електромобілів з пробігом.