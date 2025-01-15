Какие машины лучше не покупать с рук: советы автомобилистам

У каждого автомобилиста свои предпочтения относительно марок и моделей, но есть машины, покупки которых однозначно следует избегать. Какие именно авто имеют в виду автомобильные эксперты?
Об автомобилях, которые лучше не покупать с пробегом, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoRia и AvtoBazar.
Говоря о подержанных автомобилях, можно отметить целый ряд нюансов, машин с которыми следует избегать независимо от их марки, модели и поколения. Ведь это, образно говоря, маркеры опасности для вас как второго или третьего владельца.
Авто, которые не стоит покупать подержанными:
Да, шансов совершить удачную покупку у вас будет гораздо больше, если вы ищете автомобиль массовой модели, распространенный в вашей стране и в вашем регионе в частности. При том многие автомобилисты жаждут чего-то более-менее эксклюзивного. Такой вариант тоже имеет шансы на успех, но перед тем лучше найти людей, которые хорошо знакомы с таким редким авто, и расспросить их о нюансах выбора и эксплуатации данной машины.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 лучших электромобилей с пробегом.