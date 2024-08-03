За які ліки та послуги не треба платити під час пологів: пояснення НСЗУ

У 2024 році 257 лікарні в Україні мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Це означає, що жінки можуть розраховувати на безплатні пологи у цих закладах.

За які послуги та ліки не треба платити пацієнткам, РБК-Україна розповіли у Національній службі здоров'я України.

За кожні пологи лікарня отримує понад 15 тисяч гривень

Із 2020 року програма медичних гарантій покриває медичну допомогу при пологах.

"Кожні пологи медичного закладу оплачує НСЗУ. Пацієнтки можуть обирати пологовий будинок і не повинні платити за пологи", - пояснюють у Національній службі здоров'я.

За кожні пологи лікарня отримує понад 15 тис. грн, а за комплексні послуги для матері й немовляти – майже 20 тис. грн, повідомляють в НСЗУ.

Програма медичних гарантій покриває і неускладнені, і ускладнені види пологів, а також плановий та ургентний кесарів розтин.

Якщо новонародженій дитині буде потрібна додаткова медична допомога, інтенсивна терапія та заходи з первинної реанімації та стабілізації стану, то така допомога також входить у безоплатний пакет. А для складних неонатальних випадків передбачений окремий пакет неонатальної допомоги.

"Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення. Місце реєстрації та фактичного проживання не має жодного значення", - звертають увагу у службі.

Щоб отримати послугу безплатно, мати електронне направлення лікуючого лікаря необов’язково. Підставами для надання послуги є, в тому числі, й доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, самозвернення для розродження. А також – переведення пацієнток з іншого медичного закладу або клінічного підрозділу лікарні для розродження.

Фото: До безплатних послуг входить додаткова допомога новонародженим (freepik.com)

Які медичні послуги при пологах безплатні для пацієнток

У межах пакету "Медична допомога при пологах" безоплатними для пацієнток є такі медичні послуги:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених та ускладнених пологів;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

моніторинг стану роділлі і плода;

зниження відчуття болю - анальгетики, епідуральна або спінальна аналгезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та акушерських процедур;

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

консультування лікарями інших спеціальностей;

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

забір зразка крові для серологічного дослідження на ВІЛ та сифіліс у дитини;

забір зразків крові у новонароджених для скринінгу вродженого гіпотиреозу, муковісцидозу, адреногенітального синдрому та інших захворювань у період з 48 до 72 годин після народження та організація відправлення підготовлених зразків крові до лабораторії, яка здійснює дослідження за програмою розширеного скринінгу новонароджених;

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця;

оцінювання слуху в новонароджених;

вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень;

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

надання психологічної підтримки, а також опитування жінки за допомогою Единбурзької шкали післяпологової депресії та організація консультування та допомоги у разі потреби;

забезпечення організації надання комплексної електронної послуги "Е-малятко";

харчування в умовах стаціонару.

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу в межах пакету "Медична допомога при пологах" можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі "Вимоги ПМГ 2024" (п. 26).