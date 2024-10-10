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Что написала Хан Канг, получившая Нобеля по литературе

Швеция, Четверг 10 октября 2024 17:07
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Что написала Хан Канг, получившая Нобеля по литературе Фото: Хан Канг (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Южнокорейская писательница Хан Канг стала нынешним лауреатом Нобелевской премии по литературе. В общей сложности она написала около 16 произведений, но в украинском переводе издана только одна книга ее.

Что известно о писательнице Хан Канге - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Комитет Нобелевской премии отметил, что Хан Канг обладает уникальным осознанием связей между телом и душой, живым и мертвым, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе.

Свою литературную деятельность писательница начала еще в 1993 году с публикации стихотворения в одном из выпусков журнала "Литература и общество". В общей сложности Хан Канг написала около 16 произведений, однако только половина из них были переведены на иностранные языки. В украинском переводе издана только одна книга - "Вегетарианка".

Начиная с лета 2013 года, Хан преподает писательское мастерство в Сеульском институте искусств. В 2018 году ее роман "Любимому сыну" был отобран для проекта шотландской художницы Кэти Патерсон, который будет опубликован в 2114 году. К тому времени рукопись будет храниться в неизданном и непрочитанном виде.

О книге "Вегетарианка"

Этот роман Хан написала от руки. В свои студенческие годы писательницу поразила эта строка из поэзии Санга: "Считаю, что людям следует стать растениями" и впоследствии вдохновил ее на создание "Вегетарианки".

Жанр романа балансирует между домашним триллером и притчей о трансформации. В частности, повествование ведется от имени никчемного мужчины главной героини Джинг-хай. Он работает в офисе, одержимого свояка-художника и озабоченной старшей сестры. Эти герои работают, чувствуют мучения творчества и обустраивают собственную жизнь, а Джинг-хай перестает делать что-либо вообще.

Напомним, сегодня был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе.

Ранее мы также сообщали, как будет проходить объявление лауреатов Нобелевской премии в этом году.

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