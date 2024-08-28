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Які фари краще на машині з салону: діоди чи ксенон

Середа 28 серпня 2024 08:15
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Які фари краще на машині з салону: діоди чи ксенон Фото: які фари краще на машині з салону (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Поки освітлення дороги фарами не відповідає динамічним можливостям сучасних авто, шоферська дискусія на тему "діоди чи ксенон" не припиниться. З яким же світлом обирати машину сьогодні?

Про те, який тип фар краще обрати для сучасного автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild та Autocentre, а також матеріали Philips Automotive та Osram.

Два найбільш передових на сьогодні типи фар головного світла змагаються між собою вже другий десяток років. Спираючись на дані інженерів і багатий досвід тест-драйвів автожурналістів rbc.ua розберемось, яке світло сьогодні крутіше – ксенон чи діоди.

Ксенонове світло

Взагалі ксенон – це простонародна назва, а правильно називати такі лампи газорозрядними. Світло в них випромінює електрична дуга – плазмовий проміжок між двома електродами. Ці лампи мають високу яскравість, просто влаштовані, хоча вимагають високої ​​культури виробництва, тобто коштують вони об’єктивно недешево. І на додачу такій лампі потрібен окремий електронний блок розпалювання. Для ксенонових ламп потрібен спеціальний оптичний елемент, з підвищеною температурною стійкістю та геометрією, що власне і не дивно.

Щоб мати ксенонове світло і в режимі ближнього, і в режимі дальнього, потрібні додаткові пристрої у фарі – так звана механічна шторка чи так званий біксенон – фактично дві окремі фари. А ще на таких фарах має бути омивач і система динамічної стабілізації променя, інакше вони будуть нещадно засліплювати зустрічних водіїв. Найкращі фірмові ксенонові лампи служать порядку 3 – 5 років, потім їхня ефективність починає знижуватись.

Які фари краще на машині з салону: діоди чи ксенон

LED-фари – світлодіодна оптика

Автомобільна світлодіодна лампа зовні схожа на старі добрі галогенки, але власне джерелом світла в них служить не розжарена спіраль і не електрична дуга, а напівпровідниковий чип. Його перевага у меншому споживанні потужності і у великому ресурсі. Виробники LED-ламп дають на них пожиттєву гарантію – тобто на весь строк служби автомобіля. Рефлектор і розсіювач діодних фар нічим не складніші за оптику ксенонових та галогенових фар.

Світловіддача LED-фари трохи нижча за віддачу ксенонових фар, але конструктори світлодіодних фар дали на цей виклик гідну відповідь: відносно недавно з’явилися так звані матричні LED-фари. Це фари, що самі "бачать" перед собою зустрічну чи попутну машину і затемнюють ту частину свого променю, яка могла б засліпити її водія. Відтак водій машини з матричним LED-світлом вночі може постійно рухатись в режимі "дальнього": для нього ці фари освітлюють дорогу далеко вперед, нікого не засліплюючи при тому.

Матричні LED-фари в рази дорожче звичайних світлодіодних і ксенонових, тож на сучасних машинах найчастіше зустрічаються звичайні світлодіодні лампи і звичайна оптика. В принципі таке рішення дешевше ксенонового варіанту, але на фоні цілого нового автомобіля ця різниця не відчувається.

Які фари краще на машині з салону: діоди чи ксенон

Коротко

Клієнта автосалону як потенційного власника нової машини не повинна особливо хвилювати дилема LED чи ксенон. Обидва типи світла варті один одного. І говорити про різницю між ними якщо і можна, то тільки у тому сенсі, що на одній моделі конструктори змогли краще реалізувати можливості свого типу фар, а іншій – гірше. Але це якщо не брати до уваги матричні LED-фарі.

Тому що з ними на вас чекає найцікавіше: якщо діодні фари мають матричну конструкцію, то їхня перевага буде беззаперечною. І з оглядом на термін експлуатації більш довговічною можна вважати світлодіодну оптику, незалежно від того, має вона звичне ближнє/дальнє світло чи матричний промінь. Це може бути суттєвим для того, хто планує користуватись цією машиною протягом багатьох років.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.

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