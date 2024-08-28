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Какие фары лучше на машине из салона: диоды или ксенон

Среда 28 августа 2024 08:15
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Какие фары лучше на машине из салона: диоды или ксенон Фото: какие фары лучше на машине из салона (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Пока освещение дороги фарами не соответствует динамическим возможностям современных авто, водительская дискуссия на тему "диоды или ксенон" не прекратится. С каким же светом выбирать машину сегодня?

О том, какой тип фар лучше выбрать для современного автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и Autocentre, а также материалы Philips Automotive и Osram.

Два наиболее передовых на сегодняшний день типа фар головного света соревнуются между собой уже второй десяток лет. Опираясь на данные инженеров и богатый опыт тест-драйвов автожурналистов rbc.ua разберемся, какой свет сегодня круче – ксенон или диоды.

Ксеноновый свет

Вообще ксенон – это простонародное название, а правильно называть такие лампы газоразрядными. Свет в них излучает электрическая дуга – плазменный промежуток между двумя электродами. Эти лампы обладают высокой яркостью, просто устроены, хотя требуют высокой культуры производства, то есть стоят они объективно недешево. И вдобавок такой лампе нужен отдельный электронный блок розжига. Для ксеноновых ламп требуется специальный оптический элемент, с повышенной температурной стойкостью и геометрией, что и не удивительно.

Чтобы иметь ксеноновый свет и в режиме ближнего, и в режиме дальнего, нужны дополнительные устройства в фаре – так называемая механическая шторка или биксенон – фактически две отдельные фары. А еще на таких фарах должен быть омыватель и система динамической стабилизации луча, иначе они будут беспощадно ослеплять встречных водителей. Лучшие фирменные ксеноновые лампы служат порядка 3 – 5 лет, затем их эффективность начинает снижаться.

Какие фары лучше на машине из салона: диоды или ксенон

LED-фары – светодиодная оптика

Автомобильная светодиодная лампа внешне сродни старым добрым галогенкам, но собственно источником света в них служит не раскаленная спираль и не электрическая дуга, а полупроводниковый чип. Его преимущество в меньшем потреблении мощности и большом ресурсе. Производители LED-ламп дают на них пожизненную гарантию – то есть на весь срок службы автомобиля. Рефлектор и рассеиватель диодных фар ничем не сложнее оптики ксеноновых и галогеновых фар.

Светоотдача LED-фары чуть ниже отдачи ксеноновых фар, но конструкторы светодиодных фар дали на этот вызов достойный ответ: относительно недавно появились так называемые матричные LED-фары. Это фары, которые сами "видят" перед собой встречную или попутную машину и затемняют ту часть своего луча, которая могла бы ослепить ее водителя. Следовательно, водитель машины с матричным LED-светом ночью может постоянно двигаться в режиме "дальнего": для него эти фары освещают дорогу далеко вперед, никого не ослепляя при этом.

Матричные LED-фары в разы дороже обычных светодиодных и ксеноновых, так что на современных машинах чаще всего встречаются обычные светодиодные лампы и обычная оптика. В принципе такое решение дешевле ксенонового варианта, но на фоне целого нового автомобиля эта разница не ощущается.

Какие фары лучше на машине из салона: диоды или ксенон

Кратко

Клиента автосалона как потенциального владельца новой машины не должна волновать дилемма LED или ксенон. Оба типа света стоят друг друга. И говорить о разнице между ними если и можно, то только в том смысле, что на одной модели конструкторы смогли лучше реализовать возможности своего типа фар, а в другой – хуже. Но это если не считать матричные LED-фари.

Потому что с ними вас ждет самое интересное: если диодные фары имеют матричную конструкцию, то их преимущество будет бесспорным. И с учетом срока эксплуатации более долговечной можно считать светодиодную оптику, независимо от того, имеет ли она привычный ближний/дальний свет или матричный луч. Это может быть существенным для того, кто планирует пользоваться этой машиной в течение многих лет.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о пяти самых интересных электромобилях из Китая.

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